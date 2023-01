Si scalda l’asse Inter-Barcellona per il mercato, intanto Gagliardini si “autoelimina”

Rumors parlano di due scambi tra nerazzurri e blaugrana mentre non sono piaciute le dichiarazioni dopo la gara con il Verona del centrocampista che quasi certamente non rinnoverà

Radio mercato alza improvvisamente il volume per quanto riguarda le trattative dell’Inter. Soprattutto la pista che porta a Barcellona stuzzica gli appetiti dei tifosi nerazzurri. La voce che più anima i sostenitori della Beneamata è quella che parla di uno scambio tra Depay e Correa. L’attaccante argentino pare aver perso ormai la fiducia di San Siro dopo i mugugni delle ultime uscite, quindi l’eventualità di scambiarlo con l’attaccante oranje verrebbe accolta positivamente. Per ora si tratta di rumors dalla Spagna e a quanto pare Xavi non sarebbe d’accordo, quindi è una pista prossima al tramonto, ma non si sa mai. Attese conferme o smentite anche sul possibile avvicendamento tra Kessiè e Brozovic. I due centrocampisti, per motivi diversi, non stanno scendendo in campo con frequenza e un cambio d’aria potrebbe giovare ad entrambi. Infine pare ormai certo il divorzio a fine stagione da Roberto Gagliardini. Le dichiarazioni di quest’ultimo che non ha gradito il minutaggio dell’ultimo periodo scrivono, con tutta probabilità, la parola fine alla sua avventura nerazzurra. Il suo contratto scade a giugno e come avevamo già anticipato è pronto a lasciare la squadra a parametro zero. Lui che arrivò proprio a gennaio sei anni fa, al primo anno di regno Suning quando sulla panchina nerazzurra sedeva Stefano Pioli.

