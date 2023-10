Si sblocca finalmente Mudryk

Tempo di lettura 1 minuto

L’ucraino ha segnato il suo primo gol con il Chelsea nella vittoria di ieri nel derby contro il Fulham

Torna a sorridere il Chelsea di Pochettino dopo un inizio di campionato molto complicato. Dopo una sola vittoria in sei partite e un mese di settembre senza gol, i Blues hanno conquistato i 3 punti nel derby londinese contro il Fulham grazie alle reti di Mudryk e Broja. Per l’ucraino, arrivato a gennaio per 70 milioni più 30 di bonus dallo Shakhtar Donetsk, si tratta del primo gol con la maglia del Chelsea. In questi mesi a secco, anche per via del prezzo del cartellino, Mudryk è stato criticato molto in Inghilterra dimenticando che è un ragazzo del 2001 alla prima esperienza importante in carriera e che, tutto il Chelsea, vive una situazione complicata da prima del suo acquisto.

La speranza è che il numero 10 dei Blues possa trarre fiducia da questa rete e mostrare a tutti il talento che possiede.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina