Si salvi chi può

La lotta per restare in Serie A coinvolge compagini che fino a qualche tempo fa ne sembravano fuori

In Serie A si è ufficialmente accesa la lotta salvezza. I due successi consecutivi del nuovo Cagliari guidato da Leonardo Semplici, hanno alzato l’asticella nella zona calda ed ora il discorso potrebbe coinvolgere diversi club che sembravano al sicuro. Il Torino ha due gare da recuperare ma visti gli stop contemporanei di molti calciatori bisognerà vedere come torneranno sul campo gli uomini di Nicola.

Partendo dal fondo sembrano ormai poche le chances per Crotone e Parma; i calabresi vengono da una striscia di sette sconfitte consecutive, dieci nelle ultime undici, ed appare difficile che Cosmi riesca a sollevare le sorti del club. I ducali invece vengono da prestazioni incoraggianti ma stanno sprecando tantissime occasioni, come i doppi vantaggi sciupati contro Udinese e Spezia che avrebbero potuto dare un’iniezione di fiducia per il continuo della stagione.

A quota 20 c’è il Torino che deve, come detto, recuperare due match complicati contro Sassuolo e Lazio ed ha all’orizzonte proprio l’importantissimo match contro il Crotone da affrontare con molte indisponibilità. Il Cagliari è un gradino più in alto e la cura Semplici sembra aver risvegliato una squadra che, con la rosa che ha a disposizione, non dovrebbe essere coinvolta in questa bagarre.

I passi avanti dei sardi nell’ultima settimana hanno rimescolato le carte in tavola e risucchiato dentro alla lotta squadre come Spezia, Benevento e Fiorentina tutte a quota 25, che sembravano ormai fuori da questi discorsi.

I liguri hanno convinto sicuramente di più ma devono compiere ancora qualche passo per coronare al meglio questa loro ottima prima stagione in Serie A. I campani invece si sono arenati, il successo manca dal 6 gennaio e dovranno necessariamente ritrovarlo se non vorranno rischiare di vanificare quanto di buono fatto vedere soprattutto nella prima parte di stagione. Per ultimi i toscani, molto discontinui e ormai in questa dimensione da troppo tempo. Serve cambiare rotta e arrivare alla quota salvezza il prima possibile per poi programmare al meglio il futuro.

Fonte foto: sportextra.it

Alessandro Fornetti