Si naviga a vista in Serie A. Nuova preparazione in caso di ripresa del campionato…

Si naviga a vista in Serie A. Nuova preparazione in caso di...

La FIGC sta studiando, Coronavirus permettendo, le possibili variabili che potrebbe avere il torneo qualora si decidesse di riprendere a maggio

É di queste ore, per bocca del numero uno della Federazione Gabriele Gravina, la conferma di voler concludere, quasi a tutti i costi la Serie A 2019-20. Lo stesso massimo dirigente ha ribadito di voler recuperare le partite e slittare, eventualmente, di 30 giorni (ammesso che sia questo lo scostamento previsto) la fine del massimo torneo nazionale. Ha anche lasciato velatamente intendere come l’evoluzione dei fatti potrebbe, nella non migliore delle ipotesi, portare ad una possibile spalmatura su due stagioni del campionato.

Si cerca dunque di infondere un timido ottimismo all’ambiente sportivo, ciononostante tutto dipenderà da come queste settimane incideranno nel sovvertimento dei valori di contagio sul territorio nazionale. Chiaro che poi andranno organizzati gli incastri per quello che concerne i trofei internazionali, Champions ed Europa League, su tutti, e sui quali molto dipenderà dalle condizioni sanitario-epidemiologiche nel quale verseranno i paesi del vecchio continente. Più plausibile, invece, lo slittamento di Euro 2020 che sarebbe dovuto iniziare il 12 giugno: Uefa, Eca e leghe si vedranno a breve per sancire le sorti del torneo di calcio per squadre nazionali maggiori maschili continentale.

A corollario dell’impasse vanno legate le condizioni fisiche che i calciatori avranno e i cui cali, qualora perdurassero le inesplicabili sorti del virus, inevitabilmente relegheranno la stragrande maggioranza degli atleti nel doversi cimentare in una nuova preparazione last minute. Generalmente sono abituati ad avere uno stacco nei mesi estivi, tra la fine del campionato, il calciomercato estivo e la ripresa con i raduni che via via ricongiungono i compagni nelle rispettive sedi estive. L’emergenza attuale dovrebbe portare quindi a stravolgere tutte le conformate regole di riposo a cui si era abituati e bisognerà riporre fiducia in tutti i preparatori atletici dei rispettivi club che dovranno inventarsi delle sessioni straordinarie di allenamento. Poi ovviamente andranno visti i casi dei singoli calciatori, i quali non tutti risponderanno con reattività alle stimolazioni atletiche estive: per essere chiari giocatori smilzi e brevilinei entrerebbero in forma più rapidamente rispetto ad atleti prestanti e strutturati.

Questo logicamente porterebbe ad un rimescolamento delle linee principali di valore delle squadre, grossomodo sia chiaro, ma che poi rivedrebbe in quei singoli che fino a ieri erano considerati come uomini indiscutibilmente in forma e determinanti, riallineati ai nastri di partenza come tutti gli altri, con statistiche che ne comprovano l’indubbia eccelsa annata, ma con un futuro presente tutto da dimostrare.

Fonte della foto: IdeaCalcio

Cesare D’Agostino