Sheffield Fc – Hallam Fc: la prima volta non si scorda mai

Racconto del primo incontro ufficiale nella storia del calcio

La maggior parte delle nostre emozioni, gioie e frustrazioni legate al mondo del calcio partono dal quel pomeriggio a Sheffield, dove al campo “Sandygate Road“, si sfidarono le uniche due squadre esistenti al mondo: lo Sheffield FC (fondata nel 1857) e l’Hallam FC nata tre anni più tardi.

Lo Sheffield FC, oltre ad essere il primo club nella storia del calcio, ha contribuito in modo essenziale all’introduzione di alcune regole fondamentali per questo gioco: due tra tutte sono la durata di 90 minuti per ogni gara e l’istituzione di una traversa di legno al posto della corda posta da palo a palo.

Dal canto suo, l’Hallem FC, può vantarsi di giocare nel campo (tutt’oggi attivo) più antico del mondo: il “Sandygate Road” che fu aperto nel 1804 come campo da cricket ma da quel leggendario pomeriggio del 1860 è diventato il primo stadio della storia del calcio: tutt’oggi può contare 700 posti ed è stato usato, nel 1996, per il film “Sabato nel pallone”.

Sulla partita, a dir la verità, c’è poco da dire dato che a 160 anni di distanza le notizie sono piuttosto scarse: sicuramente la gara finì 2-0 per lo Sheffield FC ed il primo gol (il primo della storia!) fu messo a segno da Nathaniel Creswick, uno dei fondatori del club e delle Sheffield Rules, una sorta di regolamento interno che poi farà da “stella cometa” per i regolamenti stilati successivamente.

Che fine hanno fatto le due squadre?

Lo Sheffield FC milita attualmente nell’ottava divisione del calcio inglese e sono rimasti sempre dilettanti, per non snaturare lo spirito che aveva unito i pionieri 163 anni prima.

L’Hallam FC milita nella nona divisione del campionato inglese ma, nel 1867, ha vinto la Youdan Cup: il trofeo più antico della storia.

In finale sconfisse il Norfolk e diventò la prima squadra a vincere un torneo ufficiale.

Nel 2011 si è giocata l’amichevole celebrativa per i 150 anni di quella partita (si sarebbe dovuta giocare il 26 dicembre del 2010 ma la neve ha fatto spostare l’evento a maggio) e fu ancora lo Sheffield FC a vincere, questa volta, per 2-1.

Il primo stadio della storia del calcio



Fonte foto: Hallam FC – Goal Chatter

Firma: Alessandro Nardi