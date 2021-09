Sesta giornata qualificazioni Mondiale 2022: Italia, ritorno al successo. Ok tutte le altre big, pari esterno per l’Inghilterra

In questo inizio di settimana sono andati in scena diversi match validi per partecipare a Qatar 2022: analizziamo girone per girone

GIRONE A: Senza CR7, il Portogallo si conferma un Armageddon. Facile 0-3 sul campo dell’Azerbaigian, grazie alle reti di Bernardo Silva, Andre Silva e Diogo Jota. Si ferma, invece, sul pari la Serbia mancando, dunque, l’aggancio ai lusitani. A Dublino, contro l’Irlanda (1-1), fa tutto la nazionale di Stojkovic con la rete di Milinkovic Savic e l’autogol rocambolesco di Milenkovic. A riposo il Lussemburgo.

Classifica: Portogallo 13, Serbia 11, Lussemburgo 6, Irlanda 2, Azerbaigian 1

GIRONE B: Dopo il KO nella prima gara contro la Svezia, la Spagna chiude il mese di settembre con due vittorie di fila contro Georgia domenica e Kosovo ieri sera. A Pristina, finisce 0-2 con i gol di Fornals e Ferran Torres. Sconfitta in trasferta, invece, per la Svezia che capitola 2-1 in casa della Grecia. Accade tutto nella ripresa con le reti di Bakasetas e Paulidis. Inutile la rete di Quaison a dieci dalla fine. A riposo la Georgia.

Classifica: Spagna 13, Svezia 9, Grecia 6, Kosovo 4, Georgia 1

GIRONE C: Il campanello d’allarme dell’Italia, acceso dopo le due gare pareggiate contro Bulgaria e Svizzera, ritorna a spegnersi grazie alla cinquina rifilata alla Lituania. Con le seconde linee in campo e con un attacco verdissimo (Kean-Raspadori), gli azzurri demoliscono la nazionale baltica per 5-0. Doppietta per il neo-acquisto della Juventus, rete del gioiello del Sassuolo con annessa autorete propiziata e sigillo finale di Di Lorenzo. Termina, invece, a reti inviolate la sfida tra Irlanda del Nord e Svizzera. In questo turno, riposava la Bulgaria.

Classifica: Italia 14, Svizzera 8, Irlanda del Nord 5, Bulgaria 5, Lituania 0

GIRONE D: La Francia chiude il mese di settembre con un successo (l’unico) contro la Finlandia. Doppietta schiaccia-crisi di Griezmann. Nell’altra gara del girone, pari beffardo per la Bosnia Erzegovina contro Kazakistan. Il match si apre con la rete esterna di Qwat, rimonta prima di Pjanic e poi Menalo. Infine, nel finale chiude i giochi il pareggio di Zaýnwtdïnov. Ucraina a riposo.

Classifica: Francia 12, Ucraina 5, Finlandia 5, Bosnia Erzegovina 3, Kazakistan 3

GIRONE E: Domina il gruppo ancora il Belgio che batte Bielorussia per 0-1. In gol, il neo-giocatore del Torino Praet. Finisce a reti inviolate Galles-Estonia. Niente partita, invece, per Repubblica Ceca.

Classifica: Belgio 16, Repubblica Ceca 7, Galles 7, Bielorussia 3, Estonia 1

GIRONE F: La F di questo gruppo sta, probabilmente, per “Fantastica”. Aggettivo che calza a pennello con la Danimarca. La nazionale scandinava sta dominando il girone a quota 18 punti. Nell’ultima partita, demolito anche l’apparente rivale del gruppo Israele 5-0. In rete, Poulsen, Kjaer, Olsen, Delaney, Cornelius. Successo, invece, per le isole Fær Øer che battono Moldova per 2-1. In gol Olsen e Vatnsdal per i padroni di casa; Milinceanu per gli ospiti. Colpo esterno, invece, per la Scozia che vince 0-1 sul campo dell’Austria grazie alla rete di Dykes su rigore.

Classifica: Danimarca 18, Scozia 11, Israele 10, Austria 7,Fær Øer 4, Moldova 1

GIRONE G: Tanto equilibrio del gruppo G. Tutte in campo le sei squadre. Pari a reti inviolate tra Montenegro-Lettonia; Olanda forza 6 contro Turchia. Mattatori dell’Amsterdam Arena, Depay (tripletta), Klaassen, Til e Malen. Rete della bandiera di Under. Da urlo anche la Norvegia che batte 5-1 Gibilterra. Tripletta per Haaland e gol di Thorstvedt e Sorloth. Styche per gli ospiti.

Classifica: Olanda 13, Norvegia 13, Turchia 11, Montenegro 8, Lettonia 5, Gibilterra 0

GIRONE H: Vittoria per la Russia 2-0 contro Malta. Un gol per tempo firmati da Smolov e Bakaev. Successo fondamentale anche per la Slovacchia che supera Cipro con lo stesso risultato. Marcatori del match Schranz e Koscelnik. Infine, conferma il primato la Croazia che batte la Slovenia per 3-0 grazie alle reti di Livaja, Pasalic e Vlasic.

Classifica: Croazia 13, Russia 13, Slovacchia 9, Slovenia 7, Malta 4, Cipro 4

GIRONE I: L’unica big di giornata senza vittoria è l’Inghilterra che pareggia per 1-1 in casa della Polonia. Tre Leoni recuperati nel finale da Szymanski dopo il gol iniziale di Kane. Successo rotondo, invece, per l’Albania che vince 5-0 contro San Marino. In gol Manaj, Laci, Broja, Hysaj, Uzuni. Infine, vince di misura anche l’Ungheria che supera 2-1 Andorra grazie ai gol di Szalai su rigore e Botka. Inutile il gol nel finale di Llovera.

Classifica: Inghilterra 16, Albania 12, Polonia 11, Ungheria 10, Andorra 3, San Marino 0

GIRONE J: Successo schiacciante in trasferta per la Germania che batte l’Islanda 0-4. Mattatori del match Gnabry, Rudiger, Sanè e Werner. Solo un pari casalingo per l’inseguitrice Armenia che non va oltre l’1-1 contro il Liechtenstein. Il calcio di rigore di Mkhitaryan recuperato a dieci dalla fine da Frick. Infine, finisce a reti inviolate Macedonia-Romania.

Classifica: Germania 15, Armenia 11, Romania 10, Macedonia 9, Islanda 4, Liechtenstein 1

