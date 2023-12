Serie C: Zeman torna ad allenare dopo l’ischemia

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico boemo era stato ricoverato in ospedale la scorsa settimana ma a sorpresa è tornato a dirigere gli allenamenti del Pescara pochi giorni dopo essere stato dimesso

Un grosso spavento, per fortuna durato poco. Lo scorso 12 dicembre, Zdenek Zeman era stato ricoverato in ospedale a causa di una leggera ischemia che lo aveva colpito. Subito le sue condizioni si sono stabilizzate ed il tecnico boemo è stato dimesso dopo appena tre giorni dalla diagnosi. A sorpresa però, nella giornata di ieri, Zeman è tornato ad allenare il suo Pescara. Troppo forte la mancanza del campo da gioco e la voglia di tornare dai suoi ragazzi. A 76 anni, nonostante il freddo e la fatica, il tecnico degli abruzzesi ha diretto gli allenamenti della formazione abruzzese come se nulla fosse successo. “Come sto? Bene. Non fatemi passare per un caso speciale o una favola di Natale. Non sarò certo stato il primo allenatore che è stato male 5 giorni e poi è tornato in campo“, queste le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)