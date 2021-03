Serie C: vola la Ternana, bene il Padova, che bagarre nel Girone A

A poche giornate dal termine della stagione vediamo la situazione nei tre raggruppamenti della terza serie italiana

Girone A: Tante squadre in cima a contendersi il primo posto per la promozione diretta in cadetteria, con la classifica che si evolve dopo ogni giornata. Guida il Como, ma ci sono ben sei compagini in dieci punti con alcune che devono recuperare dei match rinviati in precedenza. Dietro il Como ci sono Pro Vercelli, Alessandria e Renate racchiuse tutte in tre punti, e poi ancora Lecco, Pro Patria e Pontedera che potranno dire la loro fino all’ultimo. In zona retrocessione invece trema il Livorno che ha cinque punti da recuperare alla Lucchese penultima ma sempre meno tempo per farlo.

Girone B: Il Padova ha creato un solco di cinque punti sulle inseguitrici grazie al suo attacco da sessantadue reti in trentadue giornate ed a una solida difesa da sole ventidue reti subite. Inseguono Sudtirol e Perugia, con gli umbri che devono recuperare un match, ma anche il Modena può guadagnare posizioni. Bagarre anche in zona retrocessione dove il Ravenna ha ben due partite da recuperare e potrebbe dunque abbandonare l’ultimo posto.

Girone C: Vola la Ternana in una stagione da record: undici vittorie in trasferta su quindici match, una sola sconfitta in stagione, miglior attacco e miglior difesa del torneo. La Serie B attende gli umbri che potrebbero centrarla già domenica in caso di vittoria contro il Bisceglie e contemporanea non vittoria dell’Avellino contro la Virtus Francavilla. Sorprende il crollo del Bari partito benissimo ma ora solamente quarto. In zona play-out, ricordando che non ci sarà una compagine retrocessa direttamente dato che il numero di squadre è minore rispetto agli altri due gironi, disperata la situazione della Cavese che ha ben otto punti in meno del Bisceglie penultimo.

Fonte foto: alessandriaoggi.info

Alessandro Fornetti