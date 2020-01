Serie C, ventunesima giornata: risultati e classifiche dei tre gironi

Riparte la terza serie italiana dopo la sosta con alcuni incroci molto significativi

Girone A: Il Monza continua a dominare senza problemi, battuto anche il Novara fuori casa. Il Pontedera vince in rimonta contro il Renate e blinda il secondo posto, mentre Albinoleffe e Como hanno la meglio di Pro Patria e Gozzano al termine di due match davvero divertenti. Nelle altre cinque gare da registrare altrettanti pareggi conditi da molte reti.

Risultati: Pro Patria-Albinoleffe 2-3; Alessandria-Carrarese 2-2; Giana Erminio-Olbia 2-2; Arezo-Pianese 0-0; Como-Gozzano 3-2; Novara-Monza 0-3; Pistoiese-Pergolettese 0-0; Pontedera-Renate 2-1; Pro Vercelli-Lecco 1-1; Robur Siena-Juventus U23 in campo stasera

Classifica: Monza 49; Pontedera 39; Renate 33; Novara e Carrarese 32; Robur Siena(1) 31; Albinoleffe e Alessandria 29; Arezzo 27; Como 26; Pistoiese, Pro Patria e Pro Vercelli 24; Juventus U23(1) 23; Pianese e Lecco 20; Pergolettese 19; Gozzano 18; Olbia 13; Giana Erminio 11

(1)= una partita in meno

Girone B: Frena il Vicenza che non va oltre il pari con l’Arzignano, ma ne approfitta solamente la Reggio Audace che batte il Ravenna, mentre Carpi e Sudtirol si dividono la posta in palio nello scontro diretto ed il Padova esce sconfitto dal match contro il Fano AJ. Bene anche la Sambenedettese, mentre in zona salvezza successi importanti per Vis Pesaro, Imolese e Rimini.

Risultati: Triestina-Sambenedettese 1-2; Fano AJ-Padova 2-1; Modena-Piacenza 0-0; Reggio Audace-Ravenna 3-1; Rimini-Feralpisalò 2-1; Carpi-Sudtirol 1-1; Fermana-Vicenza 0-0; Arzignano-Imolese 0-1; Vis Pesaro-Cesena 1-0; Virtus Verona-Gubbio sospesa sullo 0-1 e rinviata a data da destinarsi

Classifica: Vicenza 46; Carpi 42; Reggio Audace 41; Sudtirol e Padova 36; Piacenza 35; Sambenedettese 31; Modena e Feralpisalò 30; Virtus Verona(1) 27; Triestina 26; Cesena 24; Vis Pesaro e Fermana 22; Ravenna 18; Imolese 17; Arzignano e Fano AJ 16; Gubbio(1) e Rimini 15

(1)= una partita in meno

Girone C: Clamoroso tonfo della Reggina che incassa la sua prima sconfitta stagionale per mano della Cavese pur mantenendo un buon margine dalle inseguitrici. La Ternana espugna il campo del Potenza e aggancia il Bari che pareggia contro la Viterbese. Bene Catanzaro, Paganese e Teramo, mentre nelle zone basse ottiene tre punti il Picerno ai danni del Rieti.

Risultati: Rieti-Picerno 0-1; Cavese-Reggina 3-0; Avellino-Vibonese 1-1; Catanzaro-Bisceglie 2-1; Potenza-Ternana 0-1; Sicula Leonzio-Teramo 0-1; Virtus Francavilla-Catania 0-0; Viterbese-Bari 1-1; Monopoli-Paganese 0-1; Rende-Casertana 2-2

Classifica: Reggina 49; Bari e Ternana 40; Potenza 39; Monopoli 37; Catanzaro 32; Catania 29; Teramo 28; Paganese, Avellino e Vibonese 27; Casertana 26; Cavese e Viterbese 25; Virtus Francavilla 23; Picerno 20; Bisceglie e Rende 14; Sicula Leonzio 11; Rieti* 8

*= 5 punti di penalizzazione

