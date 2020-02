Serie C, ventisettesima giornata: risultati e classifiche dei tre gironi

Turno particolare a causa dei rinvii nel Nord-Italia, si gioca completamente solo nel Girone C

Girone A: Il Monza resta saldo al comando ma non vince ormai da tre giornate, stavolta fermato dall’Arezzo sul pari. Al secondo posto sale la Carrarese che batte il Gozzano e approfitta delle contemporanee sconfitte interne di Renate e Pontedera contro Pergolettese e Alessandria. Successi di misura per Juventus U23 e Olbia contro Pianese e Pistoiese, tre le gare rinviate.

Risultati: Carrarese-Gozzano 3-0; Renate-Pergolettese 1-2; Monza-Arezzo 1-1; Robur Siena-Albinoleffe 1-1; Juventus U23-Pianese 1-0; Olbia-Pistoiese 1-0; Pontedera-Alessandria 0-1; Giana Erminio-Como, Lecco-Pro Patria e Pro Vercelli-Novara rinviate a data da destinarsi

Classifica: Monza 61; Carrarese 45; Renate 43; Pontedera 42; Robur Siena e Alessandria 40; Albinoleffe 39; Novara(1) 38; Arezzo 37; Juventus U23 36; Pistoiese 33; Como(1) e Pro Patria(1) 32; Pro Vercelli(1) 31; Lecco(1) 28; Pergolettese 27; Giana Erminio(1) 26; Olbia 25; Pianese 24; Gozzano 22

(1)= una partita in meno

Girone B: Comanda il Vicenza che batte il Cesena ed approfitta del pari della Reggio Audace per allungare in classifica. Male anche il Sudtirol che perde in casa del Modena, mentre Triestina e Fano AJ festeggiano i loro successi ottenuti rispettivamente contro Ravenna e Imolese. Due pareggi negli altri due match, anche qui sono tre gli incontri rinvati.

Risultati: Modena-Sudtiro 1-0; Virtus Verona-Rimini 0-0; Fermana-Vis Pesaro 1-1; Fano AJ-Imolese 2-0; Cesena-Vicenza 1-3; Gubbio-Reggio Audace 0-0; Ravenna-Triestina 0-1; Feralpisalò-Carpi, Piacenza-Sambenedettese e Arzignano-Padova rinviate a data da destinarsi

Classifica: Vicenza 61; Reggio Audace 55; Carpi(1) 53; Sudtirol 48; Feralpisalò(1) e Padova(1) 44; Piacenza(1) 41; Modena e Triestina 40; Fermana e Sambenedettese(1) 33; Virtus Verona 32; Cesena 30; Gubbio e Vis Pesaro 28; Ravenna 27; Imolese 23; Arzignano(1) 22; Fano AJ e Rimini 21

(1)= una partita in meno

Girone C: La Reggina batte la Paganese e allunga in classifica sulle inseguitrici visto che nessuna tra Bari, Ternana e Monopoli porta a casa i tre punti, con le prime due che pareggiano e l’ultima che viene sconfitta in casa dalla Sicula Leonzio. Bene in campo esterno Potenza, Vibonese, Teramo e Avellino mentre possono festeggiare tra le mura amiche Virtus Francavilla e Picerno che hanno la meglio di Catanzaro e Bisceglie.

Risultati: Rieti-Teramo 0-2; Virtus Francavilla-Catanzaro 4-0; Catania-Ternana 0-0; Cavese-Bari 1-1; Monopoli-Sicula Leonzio 0-1; Reggina-Paganese 3-0; Viterbese-Potenza 1-3; Casertana-Vibonese 1-2; Picerno-Biscelie 1-0; Rened-Avellino 0-1

Classifica: Reggina 63; Bari 55; Monopoli 51; Ternana e Potenza 49; Catanzaro 42; Teramo 40; Catania 38; Virtus Francavilla 37; Vibonese e Viterbese 35; Cavese, Paganese e Avellino 34; Casertana 31; Picerno 29; Sicula Leonzio 22; Bisceglie 19; Rende 17; Rieti* 12

*= 5 punti di penalizzazione

Alessandro Fornetti