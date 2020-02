Serie C, ventiquattresima giornata: risultati e classifiche dei tre gironi

Altro turno nella terza serie italiana dove in mezzo a delle conferme non mancano diverse sorprese

Girone A: Altro giro altra corsa per il Monza che rifila un poer al Lecco e vede aumentare sempre di più il vantaggio dalle altre; sia Pontedera che Renate infatti non vanno oltre il pareggio contro Juventus U23 e Olbia. Male anche la Carrarese sconfitta dalla Giana Erminio, mentre possono festeggiare importanti successi esterni Pistoiese e Pro Vercelli ai danni di Como e Gozzano.

Risultati: Monza-Lecco 4-0; Alessandria-Pianese 0-0; Carrarese-Giana Erminio 1-4; Olbia-Renate 0-0; Pro Patria-Robur Siena 0-0; Albinoleffe-Arezzo 1-1; Como-Pistoiese 1-2; Gozzano-Pro Vercelli 0-1; Pergolettese-Novara 2-2; Pontedera-Juventu U23 0-0

Classifica: Monza 59; Pontedera 42; Renate 40; Carrarese 39; Robur Siena 37; Novara 35; Albinoleffe e Alessandria 34; Arezzo e Pistoiese 32; Como e Pro Patria 31; Juventus U23 29; Pro Vercelli 28; Lecco 25; Pianese 23; Pergolettese 21; Giana Erminio 20; Gozzano 19; Olbia 16

Girone B: Frena il Vicenza che pareggia contro il Gubbio, permettendo alla Reggio Audace, vittoriosa contro il Fano AJ, di accorciare in classifica. A valanga Sudtirol e Padova contro Arzignano e Vis Pesaro mentre inciampa il Carpi che ottiene solo un punto a Rimini. Ottimo successo infine per la Feralpisalò contro il Modena.

Risultati: Imolese-Ravenna 1-1; Padova-Vis Pesaro 4-0; Rimini-Carpi 2-2; Sudtirol-Arzignano 5-0; Triestina-Virtus Verona 0-0; Feralpisalò-Modena 2-1; Piacenza-Cesena 1-1; Reggio Audace-Fano AJ 2-1; Vicenza-Gubbio 0-0; Sambenedettese-Fermana in campo stasera

Classifica: Vicenza 56; Reggio Audace 51; Carpi 47; Sudtirol 45; Padova 43; Feralpisalò 40; Piacenza 38; Modena 34; Sambenedettese(1) e Triestina 33; Virtus Verona 29; Vis Pesaro e Cesena 26; Gubbio 25; Ravenna 24; Fermana(1) 23; Imolese 22; Arzignano 21; Fano AJ 18; Rimini 16

(1)= una partita in meno

Girone C: Vince la Reggina che mantiene intatto il distacco dal Bari ma lo aumenta sulla Ternana fermata dalla Sicula Leonzio. Bene anche Monopoli e Catanzaro che si liberano facilmente di Catania e Viterbese, mentre il Potenza non va oltre il pari contro il Rieti. Tre punti importanti anche per il Teramo mentre nelle altre gare si sono visti altrettanti pareggi.

Risultati: Paganese-Cavese 0-0; Bisceglie-Avellino 1-1; Catania-Monopoli 0-2; Potenza-Rieti 1-1; Teramo-Rende 3-0; Ternana-Sicula Leonzio 0-0; Bari-Virtus Francavilla 2-0; Catanzaro-Viterbese 4-0; Vibonese-Reggina 0-1

Classifica: Reggina 56; Bari 50; Ternana 48; Monopoli 47; Potenza 45; Catanzaro 38; Teramo 37; Catania 33; Cavese e Viterbese 32; Virtus Francavilla e Paganese 30; Casertana e Avellino 29; Vibonese 28; Picerno 25; isceglie 18; Rende 15; Sicula Leonzio 13; Rieti* 12

*= 5 punti di penalizzazione

Fonte foto: it.wikipedia.org

Alessandro Fornetti