Serie C, ventiduesima giornata: risultati e classifiche dei tre gironi

Tanti gol ed emozioni in questo turno della terza serie italiana

Girone A: Frena il Monza che non va oltre il pari con il Como ma mantiene intatto il vantaggio sul Pontedera che non riesce ad avere la meglio dell’Olbia. Bene in zona play-off Renate, Carrarese, Albinoleffe e Juventus U23, mentre possono festeggiare anche Pro Patria, Lecco e Giana Erminio.

Risultati: Albinoleffe-Pro Vercelli 2-0; Gozzano-Pistoiese 1-1; Pianese-Giana Erminio 1-2; Renate-Alessandria 1-0; Juventus U23-Arezzo 1-0; Monza-Como 1-1; Olbia-Pontedera 1-1; Pergolettese-Pro Patria 0-3; Carrarese-Rour Siena 3-1; Lecco-Novara 3-2

Classifica: Monza 50; Pontedera 40; Renate 36; Carrarese 35; Novara, Robur Siena e Albinoleffe 32; Alessandria 29; Juventus U23, Arezzo, Como e Pro Patria 27; Pistoiese 25; Pro Vercelli 24; Lecco 23; Pianese 20; Pergolettese e Gozzano 19; Olbia e Giana Erminio 14

Girone B: Vittoria fondamentale per il Vicenza contro il Carpi, che permette ai veneti di mantenere intatto il vantaggio sulla Reggio Audace vittoriosa contro l’Imolese. Bene il Suditrol mentre il Padova viene sconfitto in casa dal Modena. Tre punti anche per Vis Pesaro, Feralpisalò e Arzignano ottenuti tutti con lo stesso risultato.

Risultati: Cesena-Virtus Verona 3-3; Imolese-Reggio Audace 1-2; Sambenedettese-Vis Pesaro 0-1; Feralpisalò-Fermana 1-0; Gubbio-Arzignano 0-1; Padova-Modena 0-1; Sudtirol-Rimini 4-1; Ravenna-Fano AJ 1-1; Vicenza-Carpi 1-0; Piacenza-Triestina in campo stasera

Classifica: Vicenza 49; Reggio Audace 44; Carpi 42; Sudtirol 39; Padova 36; Piacenza(1) 35; Modena e Feralpisalò 33; Sambenedettese 31; Virtus Verona(1) 28; Triestina(1) 26; Vis Pesaro e Cesena 25; Fermana 22; Arzignano e Ravenna 19; Fano AJ e Imolese 17; Gubbio(1) e Rimini 15

(1)= una partita in meno

Girone C: La Reggina torna al successo, pur soffrendo, contro il Bisceglie e mantiene il distacco di nove punti dalle inseguitrici, Bari e Ternana entrambe vittoriose contro Rieti e Rende. Ottime affermazioni esterne per Viterbese, Cavese e Monopoli mentre il Teramo ottiene tre punti importanti contro l’Avellino.

Risultati: Picerno-Viterbese 0-1; Bari-Rieti 5-2; Bisceglie-Reggina 1-2; Casertana-Virtus Francavilla 1-1; Catania-Potenza 1-1; Paganese-Sicula Leonzio 0-0; Ternana-Rende 3-1; Vibonese-Cavese 0-1; Catanzaro.Monopoli 1-2; Teramo-Avellino 1-0

Classifica: Reggina 52; Bari e Ternana 43; Monopoli e Potenza 40; Catanzaro 32; Teramo 31; Catania 30; Cavese, Viterbese e Paganese 28; Vibonese, Avellino e Casertana 27; Virtus Francavilla 24; Picerno 20; Bisceglie e Rende 14; Sicula Leonzio 12; Rieti* 8

*= 5 punti di penalizzazione

Alessandro Fornetti