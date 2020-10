Serie C, terza giornata: risultati e classifiche dei tre gironi

Turno infrasettimanale nella terza serie italiana con diversi match interessanti

Girone A: In attesa della gara tra Como e Juventus U23, comandano il raggruppamento Lecco e Carrarese entrambe vittoriose quest’oggi rispettivamente contro Alessandria e Pontedera. Festeggiano tra le mura amiche anche Piacenza, Novara e Renate, mentre ottengono tre punti in trasferta Grosseto, Pro Patria e Pro Sesto.

Risultati: Lucchese-Grosseto 0-2; Olbia-Pro Patria 0-1; Pistoiese-Pergolettese 1-1; Piacenza-Livorno 2-0; Albinoleffe-Pro Sesto 0-1; Carrarese-Pontedera 2-1, Lecco-Alessandria 2-1; Novara-Giana Erminio 2-1; Renate-Pro Vercelli 2-1; Juventus U23-Como rinviata al 28/10

Classifica: Lecco e Carrarese 7; Como(1), Renate, Novara, Grosseto, Juventus U23(1) e Pontedera 6; Pergolettese e Pro Patria 5; Alessandria e Pro Vercelli 4; Piacenza e Pro Sesto 3; Pistoiese e Livorno 2; Albinoleffe e Lucchese 1; Giana Erminio e Olbia 0

(1)= Una partita in meno

Girone B: Matelica e Sudtirol impattano sul pari così come il Carpi contro il Fano AJ e guidano tutte insieme a quota 7 il raggruppamento. Tre punti importanti invece quelli ottenuti da Triestina, Feralpisalò e Padova contro Modena, Imolese e Mantova. Tre le gare ancora da giocare.

Risultati: Matelica-Sudtirol 1-1; Triestina-Modena 1-0; Carpi-Fano AJ 0-0; Feralpisalò-Imolese 2-1; Padova-Mantova 3-1; Sambenedettese-Fermana 1-1; Virtus Verona-Legnago 0-0; Ravenna-Vis Pesaro rinviata; Gubbio Arezzo e Perugia-Cesena in campo domani

Classifica: Sudtirol, Matelica e Carpi 7; Triestina-Modena e Feralpisalò 6; Legnago 5; Imolese, Padova, Perugia(1) e Sambenedettese 4; Fano AJ, Virtus Verona e Mantova 3; Vis Pesaro(1), Cesena(1) e Fermana 1; Arezzo(1), Gubio(1) e Ravenna(1) 0

(1)= Una partita in meno

Girone C: Il Bari batte la Cavese e comanda da solo il girone, ottimi successi di misura anche quelli di Catania e Catanzaro contro Juve Stabia e Paganese. Tre punti infine anche per la Turris, mentre nelle altre tre gare si sono visti altrettanti pareggi.

Risultati: Ternana-Palermo 0-0; Virtus Francavilla-Vibonese 2-2; Catania-Juve Stabia 1-0; Catanzaro-Paganese 1-0; Cavese-Bari 2-3; Turris-Viterbese 2-1; Potenza-Casertana 2-2; Avellino-Bisceglie e Teramo-Foggia rinviate al 18/10; Trapani-Monopoli non disputata

Classifica: Bari(1) 7; Turris 6; Ternana(1) 5; Teramo, Potenza e Vibonese(1) 4; Catania(1), Monopoli, Avellino(2), Catanzaro e Juve Stabia(1) 3; Casertana(2), Virtus Francavilla(1), Viterbese(1), Palermo e Paganese(1) 1; Bisceglie83), Foggia(3), Cavese e Trapani(3) 0

(1)= Una partita in più; (2)= Una partita in meno; (3)= Due partite in meno

Catania -4 punti di penalizzazione

Alessando Fornetti