Serie C, settima giornata: risultati e classifiche dei tre gironi

Ancora in campo la terza serie italiana con un turno che ha visto diverse sorprese

Girone A: La Pro Vercelli mantiene la vetta nonostante il pari contro l’Olbia a causa dei non successi di tutte le più vicine inseguitrici; Novara e Carrarese si spartiscono la posta in palio mentre il Renate perde in casa col Livorno. Successi importanti inoltre per Giana Erminio e Pro Sesto mentre esultano anche Piacenza, Pro Patria, Juventus U23 e Alessandria.

Risultati: Olbia-Pro Vercelli 0-0; Grosseto-Albinoleffe 1-1; Pistoiese-Pro Sesto 1-2; Renate-Livorno 0-2; Giana Erminio-Como 2-1; Lecco-Piacenza 2-4; Pergolettese-Pro Patria 1-2; Lucchese-Juventus U23 0-1; Alessandria-Pontedera 2-0; Novara-Carrarese 1-1

Classifica: Pro Vercelli 14; Novara, Carrarese e Grosseto 13; Renate, Pro Patria e Pontedera 12; Lecco 11; Juventus U23(1), Pro Sesto e Como(2) 10; Pergolettese 9; Alessandria e Piacenza 9; Giana Erminio 7; Livorno(2) e Albinoleffe 6

(1)= Due partite in meno; (2)= Una partita in meno

Girone B: Tantissima bagarre in questo raggruppamento con addirittura undici squadre in tre punti; cade il Sudtirol nello scontro diretto contro il Padova che lo aggancia in classifica, vincono anche Modena, Feralpisalò, Carpi, Perugia e Mantova che occupano tutte posizioni importanti in classifica. Bene anche la Fermana che vince in trasferta contro l’Imolese.

Risultati: Carpi-Cesena 2-0; Fano AJ-Mantova 1-2; Feralpisalò-Ravenna 3-0; Sambenedettese-Modena 0-2; Triestina-Virtus Verona 1-1; Imolese-Fermana 0-1; Matelica-Arezzo 2-2; Padova-Sudtirol 2-0; Perugia-Vis Pesaro 2-1; Gubbio-Legnago 0-0

Classifica: Padova e Sudtirol 14; Triestina, Modena, Feralpisalò, Carpi e Perugia 13; Mantova 12; Imolese, Sambenedettese e Matelica 11; Legnago e Cesena 10; Virtus Verona 8; Fermana 7; Ravenna 6; Vis Pesaro 5; Gubbio e Fano AJ 3; Arezzo 2

Girone C: In testa al gruppo c’è la Ternana che vince contro il Foggia; dietro inseguono Teramo e Avellino che ottengono i tre punti contro Juve Stabia e Casertana. Bene anche Monopoli, Paganese e Virtus Francavilla che battono rispettivamente Cavese, Turris e Potenza.

Risultati: Virtus Francavilla-Potenza 2-1; Cavese-Monopoli 0-1; Avellino-Casertana 3-1; Ternana-Foggia 2-0; Teramo-Juve Stabia 1-0; Turris-Paganese 0-3; Vibonese-Viterbese 2-2; Bari-Catania oggi alle 21:00; Catanzaro-Palermo rinviata al 04/11

Classifica: Ternana(1) 15; Teramo 14; Avellino(2) 13; Bari(2) 11; Juve Stabia(1) e Turris(2) 10; Vibonese 9; Catanzaro(2) e Monopoli 8; Bisceglie(3) 7; Catania(2), Paganese(1) e Viterbese(1) 6; Virtus Francavilla(1) e Potenza 5; Foggia(2) e Casertana(2) 3

(1)= Una partita in più; (q2)= Una partita in meno; (3)= Due partite in meno

Catania -4 punti di penalizzazione

Alessandro Fornetti