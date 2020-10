Serie C, sesta giornata: risultati e classifiche dei tre gironi

Turno infrasettimanale importante nella terza serie italiana

Girone A: Grande equilibrio in questo raggruppamento dove ora comanda la Pro Vercelli in virtù del successo ottenuto contro la Juventus U23 e della contemporanea sconfitta del Renate contro l’Albinoleffe. Bene in campo esterno Grosseto e Novara, mentre festeggiano in casa Carrarese, Pontedera e Pro Sesto.

Risultati: Piacenza-Olbia 1-1; Albinoleffe-Renate 1-0; Alessandria-Grosseto 0-1; Livorno-Novara 2-3; Pontedera-Lecco 1-0; Carrarese-Pistoiese 2-0; Pro Sesto-Giana Erminio 1-0; Pro Vercelli-Juventus U23 1-0; Pro Patria-Lucchese oggi alle 15:00 e Como-Pergolettese oggi alle 20:30

Classifica: Pro Vercelli 13; Renate, Carrarese, Pontedera, Novara e Grosseto 12; Lecco 11; Como(1) 9; Pergolettese(2) 8; Juventus U23(1) e Pro Sesto 7; Pro Patria(2) e Pistoiese 6; Alessandria, Piacenza e Albinoleffe 5; Giana Erminio 4; Livorno(2) e Olbia 3; Lucchese(2) 1

(1)= Due partite in meno; (1)= Una partita in meno

Girone B: Tante reti segnate in questo raggruppamento; il Sudtirol conferma il primato battendo il Carpi, mentre Mantova e Padova dilagano nei confronti di Matelica e Arezzo. Bene in trasferta Perugia e Triestina, mentre ottengono i tre punti in casa Cesena, Fermana e Ravenna.

Risultati: Sudtirol-Carpi 3-0; Mantova-Matelica 5-2; Arezzo-Padova 0-5; Legnago-Perugia 0-2; Vis Pesaro-Triestina 0-1; Modena-Feralpisalò 0-0; Cesena-Fano AJ 3-0; Fermana-Gubbio 2-1; Imolese-Sambenedettese 1-1; Ravenna-Virtus Verona 2-0

Classifica: Sudtirol 14; Triestina 12; Imolese, Sambenedettese e Padova 11; Feralpisalò, Matelica, Cesena, Modena, Carpi e Perugia 10; Mantova e Legnago 9; Vitus Verona 7; Ravenna 6; Vis Pesaro 5, Fermana 4

Girone C: Delle sette gare disputate sei sono terminate in pareggio, con il solo successo della Ternana sul campo del Catania. Proprio gli umbri guidano il raggruppamento approfittando dei passi falsi di Bari e Teramo. Reti bianche in Paganese-Virtus Francavilla e Casertana-Catanzaro.

Risultati: Paganese-Virtus Francavilla 0-0; Casertana-Catanzaro 0-0; Potenza-Teramo 1-1; Viterbese-Bisceglie 1-1; Catania-Ternana 1-3; Monopoli-Bari 0-0; Palermo-Turris rinviata; Foggia-Avellino e Juve Stabia-Cavese oggi alle 20:45

Classifica: Ternana(1) 13; Teramo e Bari 11; Turris(2) 10; Vibonese e Catanzaro 8; Avellino(3), Juve Stabia e Bisceglie(2) 7; Catania 6; Monopoli, Viterbese(1) e Potenza 5; Foggia(3), Casertana(2) e Paganese(1) 3; Virtus Francavilla(1) 2; Cavese(2) 1

(1)= Una partita in più; (2)= Una partita in meno; (3)= Due partite in meno

Catania -4 punti di penalizzazione

