Serie C, seconda giornata: risultati e classifiche dei tre gironi

Si torna in campo nella terza serie italiana con un altro turno che regala tante emozioni

Girone A: Vincono ancora Como, Juventus U23 e Pontedera che bissano i successi della prima giornata e guardano tutti dall’alto. Tre punti tra le mura amiche anche per Alessandria, Novara e Pergolettese che battono rispettivamente Olbia, Lucchese e Albinoleffe. Infine affermazioni esterne di misura per Carrarese e Renate.

Risultati: Giana Erminio-Juventus U23 1-2; Livorno-Lecco 2-2; Como-Pistoiese 1-0; Alessandria-Olbia 4-1; Pontedera-Piacenza 1-0; Po Sesto-Carrarese 0-1; Novara-Lucchese 3-0; Pergolettese-Albinoleffe 2-1; Pro Patria-Pro Vercelli 1-1; Grosseto-Renate 0-1

Classifica:Como, Juventus U23 e Pontedera 6; Alessandria, Pergolettese, Lecco, Pro Vercelli e Carrarese 4; Renate, Novara e Grosseto 3; Livorno e Pro Patria 2; Albinoleffe, Pistoiese e Lucchese 1; Giana Erminio, Pro Sesto, Piacenza e Olia 0

Girone B: Qui sono quattro le compagini a punteggio pieno dopo due giornate, tra cui due neopromosse come Modena e Matelica. Le altre due, Sudtirol e Carpi hanno la meglio di Fermana e Mantova. Tre punti anche per Triestina, Legnago e Sambenedettese, stasera Arezzo-Perugia.

Risultati: Matelica-Feralpisalò 3-1; Cesena-Triestina 0-2; Fano AJ-Padova 1-1; Modena-Vis Pesaro 3-1; Sudtirol-Fermana 3-0; Imolese-Virtus Verona 1-1; Legnago-Ravenna 1-0; Mantova-Carpi 1-2; Sambenedettese-Gubbio 2-1; Arezzo-Perugia oggi alle 20:45

Classifica: Sudtirol, Modena, Carpi e Matelica 6; Legnago e Imolese 4; Triestina, Mantova, Feralpisalò e Sambenedettese 3; Fano AJ e Virtus Verona 2; Perugia(1), Padova, Vis Pesaro e Cesena 1; Arezzo(1), Gubio, Fermana e Ravenna 0

(1)= Una partita in meno

Girone C: Soltanto sei le gare disputate con ben tre rinvii più la situazione del Trapani che verrà escluso dalla C. Quattro successi di misura ottenuti da Avellino, Catania, Turris e Juve Stabia. La Ternana batte senza grossi problemi la Paganese mentre il Bari non va oltre il pari in casa contro il Teramo.

Risultati: Paganese-Ternana 0-3; Viterbese-Avellino 0-1; Bari-Teramo 1-1; Monopoli-Catania 0-1; Turris-Virtus Francavilla 1-0; Vibonese-Juve Stabia 0-1; Palermo-Potenza, Bisceglie-Cavese e Casertana-Foggia rinviate; Catanzaro-Trapani non disputata

Classifica: Teramo(1), Bari(1), Ternana(1) e Catania(1) 4; Juve Stabia(1), Monopoli(1), Casertana, Potenza, Avellino, Turris e Vibonese(1) 3; Viterbese(1) e Paganese(1) 1; Bisceglie(2), Foggia(2), Catanzaro, Cavese, Virtus Francavilla(1), Palermo e Trapani 0

(1)= Una partita in più

(2)= Una partita in meno

Alessandro Fornetti