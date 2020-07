Serie C, seconda fase play-off: analisi e risultati

La terza serie italiana entra nel vivo con delle sfide cruciali per decretare chi ancora può credere nel sogno promozione

La Serie C torna in campo per la seconda fase dei play-off promozione; le compagini rimaste in corsa si affrontano per accedere alla fase nazionale, punto di svolta della stagione. Cinque gli incontri disputati, più uno vinto a tavolino dal Novara contro il Pontedera causa rinuncia vista la situazione legata al Coronavirus nel nostro Paese.

Nei match in programma nel Girone A, oltre a quello già citato tra Pontedera e Novara, sono scese in campo Alessandria e Siena e hanno dato vita ad un incontro pieno di colpi di scena. Al vantaggio immediato dei piemontesi con Arrighini, ha risposto dopo pochi minuti Gerli per i toscani. Nel finale addirittura altre tre reti; sempre l’Alessandria davanti con il gol di Eusepi, cinque minuti più tardi risponde in Siena con D’Ambrosio e a quattro dalla fine la vincono i grigi con la rete di Sartore. Alessandria dunque qualificata alla fase nazionale.

Nel Girone B colpo esterno della Triestina sul campo del Sudtirol con il gol realizzato da Brivio a dieci dalla fine; gli alabardati sono i primi a ribaltare il fattore campo ed a qualificarsi dunque da sfavoriti alla fase successiva. Nell’altra gara successo di misura del Padova sulla Feralpisalò firmato da Ronaldo al minuto sessantanove. I veneti partiti con i favori del pronostico accedono dunque insieme alla Triestina alla fase nazionale dei play-off.

Infine nel Girone C due pareggi su altrettante gare che dunque portano avanti le compagini che nella stagione regolare hanno ottenuto un miglior piazzamento. Ternana-Catania ha visto gli etnei andare in vantaggio con Biondi nel recupero della prima frazione, poi gli umbri hanno trovato il varco giusto per il pareggio nel finale siglato da Ferrante che dunque fa proseguire il sogno promozione alle Fere. Nella gara tra Potenza e Catanzaro invece, i padroni di casa hanno trovato la rete del vantaggio nel primo tempo con Murano, per poi subire il pari a pochi secondi dalla fine grazie alla firma di Urso che però non basta per evitare l’eliminazione ai calabresi. Dunque accedono alla fase nazionale Ternana e Potenza per quanto riguarda il Girone C.

Alessandro Fornetti