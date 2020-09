Serie C, prima giornata: risultati e classifiche dei tre gironi

Riparte la terza serie italiana con tutte le compagini pronte a darsi battaglia

Girone A: Pochi gol in questo raggruppamento, fatta eccezione per due incontri davvero emozionanti; Lucchese-Pergolettese ci regala addirittura sei reti e una pazza rimonta da parte dei padroni di casa, mentre Renate-Como vive di continui botta e risposta tra i due club. Esordi positivi anche per Pro Vercelli, Pontedera e Lecco che vincono tutte di misura, e per la neopromossa Grosseto che espugna il campo del Piacenza.

Risultati: Lecco-Giana Erminio 1-0; Albinoleffe-Livorno 0-0; Carrarese-Pro Patria 0-0; Olbia-Pontedera 0-1; Piacenza-Grosseto 0-2; Pistoiese-Alessandria 1-1; Lucchese-Pergolettese 3-3; Pro Vercelli-Novara 1-0; Renate-Como 2-3; Juventus U23-Pro Sesto in campo stasera

Classifica: Grosseto, Como, Lecco, Pontedera e Pro Vercelli 3; Lucchese, Pergolettese, Alessandria, Pistoiese, Albinoleffe, Livorno, Carrarese e Pro Patria 1; Juventus U23(1), Pro Sesto(1), Renate, Giana Erminio, Novara, Olbia e Piacenza 0

(1)= Una partita in meno

Girone B: Partono alla grande le neopromosse Matelica e Mantova che si impongono fuori casa rispettivamente contro Triestina e Fermana. Bene anche Carpi, Feralpisalò, Sudtirol e Modena che conquistano i loro primi tre punti ai danni di Sambenedettese, Arezzo, Gubbio e Ravenna. Pareggi pieni di reti tra Vis-Legnano e Perugia-Fano AJ.

Risultati: Vis Pesaro-Legnano 2-2; Carpi-Sambenedettese 2-0; Feralpisalò-Arezzo 2-1; Gubbio-Modena 0-2; Padova-Imolese 0-1; Triestina-Matelica 0-1; Fermana-Mantova 0-1; Perugia-Fano AJ 2-2; Ravenna-Sudtirol 1-2; Virtus Verona 1-1

Classifica: Modena, Carpi, Sudtirol, Feralpisalò, Mantova, Imolese, Matelica 3; Perugia, Fano AJ, Vis Pesaro, Legnano, Cesena e Virtus Verona 1; Ravenna, Arezzo, Triestina, Padova, Fermana, Sambenedettese e Gubbio 0

Girone C: Inizia bene il Bari al pari di Potenza e Monopoli che confermano le buone impressioni derivanti dalla passata stagione. Successi anche per Teramo e Vibonese, mentre due gare non si sono disputate.

Risultati: Cavese-Vibonese 0-1; Catania-Paganese 1-1; Teramo-Palermo 2-0; Juve Stabia-Monopoli 1-2; Potenza-Catanzaro 2-1; Ternana-Viterbese 0-0; Virtus Francavilla-Bari 2-3; Avellino-Turris rinviata a data da destinarsi; Trapani-Casertana non disputata

Classifica: Teramo, Bari, Monopoli, Potenza e Vibonese 3; Paganese, Ternana e Viterbese 1; Avellino(1), Trapani(1), Turris(1), Casertana(1), Virtus Francavilla, Juve Stabia, Catanzaro, Cavese e Palermo 0; Catania -3

(1)= Una partita in meno

Catania -4 punti di penalizzazione

Fonte foto: it.wikipedia.org

Alessandro Fornetti