Serie C, prima fase play-off e play-out: tutti i verdetti

Si sono disputate tutte le gare della prima fase di play-off e quelle dei play-out nella terza serie italiana

La Serie C torna in campo dopo la fine anticipata della stagione per decretare i verdetti riguardanti l’ultima promozione in B e le altre retrocessioni in Serie D. I play-out hanno già stabilito quali compagini si sono salvate mantenendo la categoria e quali invece hanno salutato il professionismo, mentre dei play-off si è giocata soltanto la prima fase con alcuni club che dunque potranno continuare a rincorrere il sogno della promozione.

Andando nel dettaglio per quanto riguarda le retrocessioni, dopo Gozzano, Rimini e Rieti salutano la terza serie anche Pianese e Giana Erminio nel Girone A, Arzignano e Ravenna nel Girone B e Rende e Bisceglie nel girone C. Salve dunque Pergolettese e Olbia nel Girone A, Imolese e Fano AJ nel Girone B e Picerno e Sicula Leonzio nel Girone B. Clamorose soprattutto le retrocessioni di Giana Erminio e Ravenna; i biancazzurri, dopo la sconfitta di misura all’andata erano in vantaggio di un gol e soprattutto due uomini, ma hanno subito nel recupero il clamoroso gol del pareggio, mentre i giallorossi erano partiti con ben altri obiettivi in una stagione in cui è andato tutto male.

Questi i risultati delle gare disputate nei play-out:

Pianese-Pergolettese 0-0 all’andata, 3-3 al ritorno, salva la Pergolettese per miglior piazzamenti in regular season

Giana Ermino-Olbia 0-1 all’andata, 1-1 al ritorno salva l’Olbia

Imolese-Arzignano 2-1 all’andata, 0-0 al ritorno salva l’Imolese

Ravenna-Fano 2-0 all’andata, 0-1 al ritorno salvo il Fano

Sicula Leonzio-Bisceglie 1-0 all’andata, 1-0 al ritorno salva la Sicula Leonzio

Picerno-Rende 0-1 all’andata, 3-0 al ritorno salvo il Picerno

Per quanto riguarda la prima fase dei play-off invece, diverse le gare andate in scena per decretare le prime eliminazioni e conseguentemente le compagini che invece avanzano al turno successivo. A causa dei problemi legati all’emergenza nel nostro paese ben 4 compagini, Pro Patria, Arezzo, Modena e Piacenza hanno rinunciato alle partite qualificando le proprie avversarie senza che queste scendessero in campo. Dunque Alessandria, Siena, Feralpisalò e Triestina avanzano al turno successivo. Nelle gare che invece si sono regolarmente disputate non ci sono sorprese: Novara nel Girone A e Padova nel girone B passano il turno nonostante i pareggi dato il miglior piazzamento ottenuto in stagione, mentre nel Girone C il Catanzaro elimina sempre con il criterio della miglior classifica il Teramo, il Catania ha la meglio in rimonta della Virtus Francavilla e infine alla Ternana basta il pareggio contro l’Avellino.

Questi i risultati del primo turno dei play-off:

Novara-Albinoleffe 0-0 avanza il Novara

Alessandria-Pro Patria non disputata, avanza l’Alessandria

Siena-Arezzo non disputata, avanza il Siena

Padova-Sambenedettese 0-0 avanza il Padova

Feralpisalò-Modena non disputata, avanza la Feralpisalò

Piacenza-Triestina non disputata, avanza la Triestina

Catania-Virtus Francavilla 3-2, avanza il Catania

Catanzaro-Teramo 0-0, avanza il Catanzaro

Ternana-Avellino 0-0, avanza la Ternana

Fonte foto: it.wikipedia.org

Alessandro Fornetti