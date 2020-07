Serie C, play-off promozione: Bari, Novara, Carrarese e Reggiana in semifinale

Ancora in campo la terza serie italiana con la seconda fase nazionale dei play-off

La Serie C continua a regalare emozioni e partite equilibrate, anche oggi nella seconda fase nazionale dei play-off che garantisce la semifinale ai club che escono vittoriosi dai confronti diretti. Otto le compagini chiamate a darsi battaglia per continuare a sognare la promozione in Serie B, nel dettaglio Bari-Ternana, Carpi-Novara, Carrarese-Juventus U23 e Reggio Audace e Potenza.

Tutti gli incontri hanno viaggiato sui binari dell’equilibrio tanto che tre di essi sono finiti in pareggio qualificando in semifinale il club meglio posizionato in classifica al termine della stagione regolare. Solo il Novara infatti è riuscito a portarsi a casa il pass per il turno successivo vincendo a spese del Carpi una bella partita. I piemontesi già nel primo tempo si sono portati avanti di due gol con Pinzauti e Sbraga ed hanno controllato il match fino al novantesimo quando gli emiliani hanno provato a riaprirla con Vano, ma senza riuscirci.

Negli altri tre match come detto, ben tre pareggi hanno sottolineato quanto equilibrati fossero gli accoppiamenti. L’incontro più divertente e ricco di gol è stato Carrarese-Juventus U23, con i padroni di casa in vantaggio 2-0 all’intervallo grazie alle marcature di Valente e Infantino, e gli ospiti che hanno trovato la forza di reagire andando a pareggiare con Vrioni e Marques, all’89esimo, che però non basta per la qualificazione.

Bari-Ternana è invece terminata 1-1 con un gol per tempo; nel primo Antenucci ha portato avanti i pugliesi su calcio di rigore, nel secondo ha risposto Vantaggiato per gli umbri, ma anche qui passa in semifinale la compagine di casa in virtù del miglior piazzamento in stagione.

Infine partita senza reti tra Reggio Audace e Potenza con gli emiliani che accedono alla semifinale e continuano a sognare dopo una grandissima stagione.

Dunque sono Novara, Carrarese, Bari e Reggio Audace le quattro semifinaliste che si contenderanno l’ultimo posto utile per la promozione in Serie B.

Fonte foto: it.wikipedia.org

Alessandro Fornetti