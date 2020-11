Serie C, ottava giornata: risultati e classifiche dei tre gironi

La terza serie italiana torna in campo con un altro turno pieno di bei match

Girone A: Il Grosseto seppur pareggiando contro il Pontedera aggancia in vetta la Pro Vercelli che però dovrà recuperare il suo match. Ko la Carrarese contro l’Alessandria, mentre sale in classifica la Pro Sesto che ottiene i tre punti contro il Novara. Successi importanti infine anche per Livorno e Albinoleffe.

Risultati: Carrarese-Alessandria 0-2; Juventus U23-Lecco 1-1; Livorno-Pergolettese 3-2; Alinoleffe-Pistoiese 1-0; Piacenza-Renate 3-3; Pontedera-Grosseto 0-0; Pro Sesto-Novara 3-0; Pro Vercelli-Giana Erminio, Olbia-Lucchese e Como-Pro Patria rinviate

Classifica: Pro Vercelli(1) e Grosseto 14; Carrarese, Pro Sesto, Como(1), Renate, Pontedera e Novara 13; Pro Patria(1) e Lecco 12; Alessandria e Juventus U23(1) 11; Livorno(1), Piacenza, Pergolettese e Albinoleffe 9; Giana Erminio(1) 7; Pistoiese 6; Olbia(1) 4; Lucchese(1) 1

(1)= Una partita in meno

Girone B: Vincono Carpi e Perugia entrambe fuori casa e condividono il primato del raggruppamento in attesa del match del Padova. Solo successi di misura in questo turno con anche Virtus Verona, Ravenna e Vis Pesaro che possono festeggiare. Nelle altre tre gare ci sono stati altrettanti pareggi.

Risultati: Arezzo-Triestina 2-2; Fermana-Carpi 0-1; Mantova-Imolese 0-0; Modena-Perugia 0-1; Sudtirol-Sambenedettese 0-0; Virtus Verona-Matelica 1-0; Legnago-Feralpisalò 1-1; Ravenna-Fano AJ 1-0; Vis Pesaro-Gubbio 1-0; Cesena-Padova oggi alle 21:00

Classifica: Carpi e Perugia 16; Sudtirol 15; Padova(1), Feralpisalò e Triestina 14; Modena e Mantova 13; Imolese e Sambenedettese 12; Virtus Verona, Legnago e Matelica 11; Cesena(1) 10; Ravenna 9; Vis Pesaro 8; Fermana 7; Gubbio, Arezzo e Fano AJ 3

(1)= Una partita in meno

Girone C: Continuano a vincere Ternana e Teramo, con gli umbri che rifilano cinque reti al Catanzaro e gli abruzzesi che hanno la meglio sulla Paganese. Grandi successi anche per Turris, Virtus Francavilla e Foggia, mentre trionfa di misura anche la Juve Stabia sul Bisceglie. Clamoroso e spettacolare pareggio infine tra Potenza e Cavese.

Risultati: Paganese-Teramo 1-2; Ternana-Catanzaro 5-1; Casertana-Turris 2-4; Foggia-Bari 1-0; Potenza-Bisceglie 4-4; Juve Stabia-Bisceglie 1-0; Monopoli-Virtus Francavilla 1-3; Palermo-Viterbese e Catania-Vibonese rinviate

Classifica: Ternana(1) 18; Teramo 17; Avellino(2), Turris e Bari 14; Juve Stabia(1) 13; Vibonese(2) 9; Virtus Francavilla(1), Catanzaro(2) e Monopoli 8; Bisceglie(2) 7; Foggia(2), Catania(2), Paganese(1), Viterbese e Potenza 6; Cavese(1) 5; Casertana(2) 3; Palermo(3) 1

(1)= Una partita in più; (2)= Una partita in meno; (3)= Tre partite in meno

Catania -4 punti di penalizzazione

Fonte foto: it.wikipedia.org

Alessandro Fornetti