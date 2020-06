Serie C: Monza, Vicenza e Reggina in B, sì a playoff e playout

Serie C: Monza, Vicenza e Reggina in B, sì a playoff e...

Decisione ufficiale del Consiglio Federale che promuove in cadetteria le tre compagini che guidavano i rispettivi gironi prima dello stop

Giornata importante per quanto riguarda il calcio italiano con il Consiglio Federale che ha preso decisioni definitive anche per quanto riguarda le serie inferiori. In Serie C come era lecito aspettarsi sono ufficiali le promozioni in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina che prima dello stop comandavano i rispettivi gironi, mentre si disputeranno play-off e play-out per decidere l’ultima promozione e le retrocessioni, oltre quelle ufficiali di Gozzano, Rimini e Rieti. Le tre capoliste si sono guadagnate sul campo questo diritto e ora possono festeggiare avendo disputato un campionato di altissimo livello fin da subito.

Il Monza del patron Silvio Berlusconi e dell’ad Adriano Galliani e guidato in panchina da Cristian Brocchi, ritrova la cadetteria dopo ben 19 anni, da quasi due anni è sotto la guida degli ex milanisti, avendo dominato totalmente il Girone A con ben 16 punti di margine sulla Carrarese seconda.

Il Vicenza, costruito da Renzo Rosso (fondatore dell’azienda di abbigliamento Diesel) meno di due anni fa dopo il precedente fallimento e guidato in panchina da Domenico di Carlo, invece, ritrova la B dopo tre anni grazie ad una stagione in cui è stato quasi sempre al vertice del Girone B.

Infine la Reggina del presidente Luca Gallo che l’ha acquistata un anno e mezzo fa, e allenata da Domenico Toscano ritrova la serie cadetta dopo sei stagioni al termine di un’annata incredibile avendo accumulato prima dello stop ben nove punti di vantaggio sul Bari secondo.

Stabilite le tre promozioni e le tre retrocessioni, si andrà dunque a play-off e play-out; prima sarà disputata però la finale di Coppa Italia Serie C tra Juventus U23 e Ternana probabilmente il 28 giugno e poi si partirebbe con gli spareggi promozione e retrocessione dal primo luglio.

In Serie D salgono in C le prime 9 dei gironi tra cui il Palermo.

Decisione ufficiale anche per il campionato di Serie A femminile che viene bloccato e non riprenderà, con i verdetti ancora non comunicati che saranno decisi nelle prossime ore.

Fonte foto: it.wikipedia.org

Alessandro Fornetti