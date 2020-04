Serie C, le migliori difese del torneo

Dopo i migliori marcatori del torneo vediamo ora quali sono le compagini che hanno subito meno reti

Girone A: Visto l’enorme distacco dalle altre non c’è da sorprendersi nel notare che il Monza, con sole 18 reti subite in 27 incontri, sia la suqadra meno battuta del proprio ragguppamento. Seguono a 22 il Renate terzo in classifica e la sorprendente Pistoiese undicesima. Curioso il caso della Carrarese che è seconda nonostante abbia una delle difese più batutte del girone con addirittura 36 reti al passivo.

Girone B: Anche qui la prima della classse, il Vicenza, ha la miglior difesa, non solo del proprio raggruppamento, ma di tutta la Serie C con soli 12 gol presi in 27 giornate, numero davvero incredibile. Secondo in questa particolare classifica è il Padova con 19 reti subite, mentre chiude il podio il Carpi con 21.

Girone C: Come negli altri due gironi, la capolista è la compagine meno battuta; la Reggina infatti ha subito solamente 19 gol. Al secondo posto troviamo il sorprendente Monopoli con 22, poi il Potenza con 23 ed il Bari con 24. In questo girone dunque le prime quattro della classe sono anche le compagini con meno reti al passivo.

Come si può vedere dunque, avere una difesa solida è un ottimo punto di partenza se si vuole condurre un campionato di vertice; Monza, Vicenza e Reggina sono infatti serie candidate alla promozione in Serie B anche grazie alle rispettive retroguardie.

Fonte foto: blablalive.com

Alessandro Fornetti