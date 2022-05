Serie C: inizia la fase nazionale dei play-off

La terza serie italiana entra nel vivo con i match che assegneranno l’ultimo posto nella prossima serie cadetta

In Serie C è tempo di play-off e archiviata la prima fase stanno per esordire altre squadre che in stagione regolare avevano avuto un miglior piazzamento. Alla fase nazionale esordiranno Feralpisalò, Cesena, Palermo e Renate, mentre Catanzaro, Reggiana e Padova in quanto seconde classificate attenderanno un altro turno prima di entrare in gioco. Le compagini qualificate per la prossima fase sono: Pescara, che ha eliminato Carrarese e Gubbio, Monopoli, che ha avuto la meglio su Picerno e Virtus Francavilla, Triestina che ha battuto la Pro Patria, Juventus U23 che ha sconfitto Piacenza e Pro Vercelli, Foggia che ha estromesso Turris e Avellino e infine Entella che ha battuto l’Olbia.

Fonte foto: spaziocalcio.it

Alessandro Fornetti