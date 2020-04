Serie C, i migliori marcatori del torneo

Vediamo chi comanda la classifica cannonieri in ognuno dei gironi della terza serie italiana

Girone A: Solo cinque calciatori hanno raggiunto la doppia cifra, con Infantino della Carrarese che guarda tutti dall’alto, grazie ai suoi 16 centri. Lo seguono a distanza Cutolo dell’Arezzo e Galuppini del Renate, fermi a quota 11. Chiudono con 10 marcature Bortolussi del Novara e Gabrielloni del Como. Curioso notare come il Monza, compagine che sta letteralmente dominando il raggruppamento con 16 punti di margine dalla Carrarese seconda, non abbia alcun calciatore in doppia cifra.

Girone B: Anche qui sono cinque i calciatori in doppia cifra: guida la classifica Biasci del Carpi con 14 reti, segiuto a 13 da Paponi del Piacenza, mentre Butic del Cesena, Mazzocchi del Sudtirol e Zamparo della Reggio Audace sono fermi a 10. Incredibile come il primo cannoniere del Vicenza che comanda la classifica sia Marotta con sole sette reti, seguito da Guerra a quota 6.

Girone C: Decisamente più corposo l’elenco dei calciatori che sono in doppia cifra, ben undici: Antenucci del Bari è il miglior bomber di tutta la Serie C con i suoi 20 centri, lo segue Fella del Monopoli con 17. Più staccato il tandem d’attacco della Reggina Corazza-Denis autori rispettivamente di 14 e 12 reti. A 11 troviamo tre calciatori, Lescano della Sicula Leonzio, Perez della Virtus Francavilla e Santaniello del Picerno. Chiudono con 10 gol Simeri del Bari, Starita della Casertana, Vazquez della Virtus Francavilla e Volpe della Viterbese.

Insomma tra le tre capoliste solamente la Reggina viene trascinata dai propri attaccanti, mentre il Monza e il Vicenza, rispettivamente primo e quarto attacco dei propri gironi, distribuiscono le reti in più calciatori senza avere un bomber vero e proprio.

Fonte foto: labaricalcio.it

Alessandro Fornetti