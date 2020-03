Serie C girone C, ventinovesima giornata: risultati e classifica del girone

Si gioca solamente nel raggruppamento del Sud dove non mancano le sorprese

La Reggina capolista cade in casa contro il Monopoli con la compagine pugliese che accorcia in classifica insieme al Bari, vittorioso sull’Avellino, che è la principale rivale per l’accesso diretto in Serie B. Al quarto posto siede il Potenza che conferma il buon momento di forma regolando il Catanzaro giunto alla terza sconfitta consecutiva. La Ternana non sa più vincere e viene fermata in casa dal Bisceglie, mentre il Catania trionfa nel finale ai danni della Vibonese. Nelle zone basse ottimi successi per Casertana, Picerno e Sicula Leonzio rispettivamente contro Cavese, Virtus Francavilla e Rieti; infine scialbi pareggi in Rende-Viterbese e Paganese-Teramo.

Risultati: Casertana-Cavese 2-0; Reggina-Monopoli 0-2; Rende-Viterbese 0-0; Rieti-Sicula Leonzio 1-2; Catania-Vibonese 2-1; Bari-Avellino 2-1; Paganese-Teramo 0-0; Potenza-Catanzaro 2-0; Ternana-Bisceglie 2-2; Virtus Francavilla-Picerno 1-2

Classifica: Reggina 66; Bari 59; Monopoli 57; Potenza 55; Ternana 51; Catania 44; Catanzaro 42; Teramo 41; Viterbese 39; Vibonese 38; Virtus Francavilla, Cavese e Avellino 37; Paganese e Casertana 35; Picerno 32; Sicula Leonzio 26; Bisceglie 20; Rende 18; Rieti* 12

*= 5 punti di penalizzazione

Fonte foto: it.wikipedia.org

Alessandro Fornetti