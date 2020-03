Serie C girone C, trentesima giornata: risultati e classifica del girone

Continua la disputa del raggruppamento meridionale della terza serie italiana

La Reggina mantiene saldamente il comando grazie al successo esterno ai danni del Picerno e ai passi falsi di tutte le inseguitrici; il Bari ottiene solo un punto contro il Catanzaro così come il Potenza contro la Cavese mentre il Monopoli cade in casa contro la Casertana. Crisi nera per la Ternana che perde ad Avellino, mentre conferma l’ottimo periodo il Catania che centra la terza vittoria consecutiva contro il Bisceglie. Nelle altre gare preziosi punti salvezza ottenuti da Rieti e Sicula Leonzio ai danni di Viterbese e Rende, infine da sottolineare l’affermazione esterna della Virtus Francavilla sul Teramo.

Risultati: Vibonese-Paganese 1-1; Avellino-Ternana 2-0; Bisceglie-Catania 0-1; Monopoli-Casertana 0-1; Picerno-Reggina 0-2; Sicula Leonzio-Rende 1-0; Teramo-Virtus Francavilla 0-1; Viterbese-Rieti 0-1; Cavese-Potenza 0-0; Catanzaro-Bari 1-1

Classifica: Reggina 69; Bari 60; Monopoli 57; Potenza 56; Ternana 51; Catania 47; Catanzaro 43; Teramo 41; Virtus Francavilla e Avellino 40; Vibonese e Viterbese 39; Casertana e Cavese 38; Paganese 36; Picerno 32; Sicula Leonzio 29; Bisceglie 20; Rende 18; Rieti* 15

*= 5 punti di penalizzazione

Alessandro Fornetti