Serie C, finale play-off: la Reggiana esulta, 21 anni dopo è Serie B

Gli emiliani battono di misura il Bari e tornano nella serie cadetta dopo una lunga assenza

Dopo un cammino brillante in campionato con i secondi posti conquistati nei rispettivi gironi, Reggiana e Bari hanno superato due turni di play-off parecchio complicati per entrambe, e oggi si giocano l’accesso alla Serie B. I granata hanno eliminato prima il Potenza e poi il Novara mentre i biancorossi hanno avuto la meglio su Ternana e Carrarese.

La partita vede la Reggiana subito pericolosa con Varone che da distanza ravvicinata manda il pallone sul palo; stesso destino tre minuti più tardi per Kargbo che colpisce incredibilmente il secondo legno in sei minuti per i suoi dopo un bel pallonetto. Il Bari fatica a reagire e a produrre occasioni da rete anche se aumenta l’intensità e nega alla squadra di casa altri tiri pericolosi. All’intervallo è dunque 0-0.

Nella ripresa però il match si sblocca subito: al minuto cinquanta Kargbo, sempre il più pericoloso in campo, riceve dalle retrovie da Vanoni e di testa batte Frattali siglando l’1-0. Sette minuti più tardi viene annullata al Bari la rete del pari per un presunto fallo di mano di Antenucci. I biancorossi provano a trovare il pareggio, ma i granata si difendono bene e ripartono velocemente. Nel finale ancora Kargbo sfiora il secondo gol spedendo il pallone fuori da ottima posizione. Non c’è più tempo, la Reggiana vince 1-0 e torna in Serie B dopo 21 anni.

Ottimo il cammino della squadra allenata da Massimiliano Alvini che in due anni passa dalla Serie D alla Serie B e con ampi meriti; battuto il Bari di Vincenzo Vivarini in una partita in cui i pugliesi hanno faticato a rendersi pericolosi ed i granata hanno colpito anche due legni. Delusione comprensibile per i biancorossi che saranno costretti a ripartire ancora dalla Serie C.

Fonte foto: sport.sky.it

Alessandro Fornetti