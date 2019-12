Serie B, solito Benevento sempre più capolista. Dietro è bagarre

Sfida aperta dietro i giallorossi: 10 le squadre in soli 6 punti, che si contendono la parte alta della classifica. A Cosenza episodio di goal regolare non convalidato dall’arbitro

La sosta natalizia ha visto impegnate le squadre del torneo cadetto, che hanno disputato la 18esima giornata di campionato. Vince, allunga e continua a convincere il Benevento di Filippo Inzaghi che espugna Verona, in casa del Chievo per 1-2, con le reti di Maggio e Tuia. Vantaggio vano e provvisorio dei clivensi con Vignato.



Imbarca ben 4 goal dalla Salernitana il Pordenone di Attilio Tesser che interrompe la striscia di 3 vittorie consecutive e perde ancor di più terreno dal primo posto. Le reti di Milan Đurić al 3′ e al 61′ e del marocchino Klyine, al 64′ e all’89’. Finisce per 1-2 il derby veneto tra Venezia e Cittadella. Sorride il mister Venturato che si dice soddisfatto di aver disputato una grande partita.



Porta a casa la seconda vittoria consecutiva il Crotone di Stroppa, che batte il Frosinone e si porta a -3 dal secondo posto, occupato dal Pordenone. Del difensore Luca Marrone, nei minuti di recupero, il goal che permette di sconfiggere la squadra di Alessandro Nesta e di espugnare lo stadio Benito Stirpe. Il centrocampista Michele Cavion, autore di una bella girata al volo, è il match winner dello scontro tra Ascoli e Pisa. Diventano 27 i punti in classifica della squadra di Paolo Zanetti in vista dell’ultimo impegno del 2019 sul campo della capolista Benevento.



Termina con un 2-2 al Provinciale tra Trapani e Perugia. Non giova l’arrivo del tecnico Castori per i granata che non riescono a vincere contro i grifoni di Massimo Oddo. 4° sconfitta consecutiva per il Livorno che non capitalizza in casa contro il Pescara. Di Galano e Maniero i goal che hanno permesso al Delfino di ottenere una vittoria importante e rosicchiare terreno tra la metà classifica e le zone che contano.



Batte l’Empoli per 1-0 il Cosenza di Piero Braglia grazie ad un goal dell’attaccante uruguaiano Baez. Da segnalare una svista arbitrale clamorosa al minuto 83′, quando la squadra toscana riesce a trovare il pareggio grazie al centrocampista Ricci, colpendo la traversa e superando la linea bianca, ma non accorgendosene, il direttore di gara Pezzuto non convalida. Su tutte le furie il mister Muzzi che parla di beffa enorme.



Non vanno oltre il pareggio, invece la Cremonese e la Juve Stabia, che allo stadio Giovanni Zini si dividono i punti per 1-1. L’incontro è stato deciso da due marcature avvenute nel giro di 5 minuti. Gli ospiti erano infatti passati in vantaggio al 2′ grazie ad una rete di Forte, il pareggio invece è stato firmato da Ceravolo al 7′ ristabilendo la parità dell’incontro. Reti inviolate durante il posticipo conclusivo tra l’Entella e lo Spezia.

Risultati 18^ giornata

Cosenza – Empoli 1-0



Chievo – Benevento 1-2



Cremonese – Juve Stabia 1-1



Frosinone – Crotone 1-2



Livorno – Pescara 0-2



Salernitana – Pordenone 4-0



Trapani – Perugia 2-2



Venezia – Cittadella 1-2



Ascoli – Pisa 1-0



Entella – Spezia 0-0

Foto: sportcampania.it

Cesare D’Agostino