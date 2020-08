Serie B, semifinali andata playoff: il Chievo sorprende lo Spezia, il Pordenone espugna Frosinone

Tra ieri e oggi si sono giocati i primi novanta minuti, successi per clivensi e friulani che si mettono in ottima posizione per il ritorno

Vediamo nel dettaglio come sono andati i primi round dei match che porteranno alla finale che varrà la serie A.

Chievo – Spezia

Al Bentegodi il Chievo, passato dai preliminari, ospita lo Spezia per la gara di andata della prima semifinale playoff. I liguri hanno per un momento sperato nella regular season di arrivare alla promozione diretta prima di arrendersi al passo del Crotone. Pronti via e la squadra di Aglietti colpisce subito. Palla vagante in area Spezia su corner, Djordjevic la fa sua e spara sotto la traversa alle spalle di Scuffet. Passano sei minuti e Obi semina il panico sulla sinistra, mette dentro per l’accorrente Segre che fulmina ancora l’estremo avversario. Che inizio per i gialloblu, 2-0 Chievo. Spezia non pervenuto nella prima frazione a parte un gran tiro di Ricci a cinque minuti dall’intervallo su cui Semper si fa trovare pronto.

Nella ripresa dopo dieci minuti potrebbe già cambiare la storia. Nzola si incunea in area clivense, Leverbe lo stende, per l’arbitro è calcio di rigore per lo Spezia. Dal dischetto va Ricci ma Semper deve aver lanciato un sortilegio sulla sua porta perchè si supera anche qui deviando in angolo. Tre rigori contro il Chievo in questi playoff, tutti sbagliati. Più Spezia nel secondo tempo ma attacco sterile, rischia di fare il terzo gol il Chievo ma Morsay coglie un palo clamoroso dalla distanza. Finisce 2-0 per i padroni di casa, la squadra di Italiano dovrà giocare tutt’altra partita al Picco se vuole continuare il sogno A. Il Chievo, dal canto suo, fa valere l’esperienza di chi la massima serie la conosce bene.

Frosinone – Pordenone

Allo Stirpe ecco di fronte Frosinone e Pordenone, ciociari che vengono dai supplementari con il Cittadella e la vittoria all’ultimo respiro. Il primo tempo mostra un buon ritmo di gioco ma di occasioni vere e proprie nulla da segnalare. Probabilmente ne ha un po’ di più il Pordenone che ha usufruito di nove giorni di riposo rispetto alla squadra di Nesta. Le formazioni, però, vanno a riposo sul risultato di 0-0.

La ripresa è più frizzante. Subito Novakovic costringe in angolo Di Gregorio con una deviazione in area. Il Pordenone risponde al 64′ con Ciurria che calcia da fuori area ma Bardi è bravo ad alzare sulla traversa. Passano due minuti e prima Dionisi impegna Di Gregorio e sul ribaltamento Bocalon sfiora il palo della porta gialloblu con un tiro dal limite. Il match non si sblocca, alla mezz’ora ancora miracoloso Bardi su Ciurria che di testa mette in porta un lancio millimetrico di Burrai.

Il tempo passa e sembra dover finire così ma all’82’ è il neo entrato Tremolada a scaricare in porta un sinistro tremendo che non lascia scampo a Bardi, gran gol e Pordenone in vantaggio. Frosinone colpito, i friulani ripartono in contropiede e su uno di questi Bardi evita il 2-0 su conclusione di Mazzocco. C’è il tempo per un gol annullato a Salvi e poi ecco il triplice fischio dell’arbitro, gran risultato per i ramarri che partono da un grande vantaggio per il ritorno in casa. Al Frosinone serve un’impresa visto lo svantaggio della classifica finale.

Serie B playoff, risultati semifinali

Chievo – Spezia 2-0

Frosinone – Pordenone 1-0

Spezia – Chievo (11/08 h. 21.00)

Pordenone – Frosinone (12/08 h. 21.00)

Glauco Dusso