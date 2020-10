Serie B : Salernitana, Empoli e Cittadella in testa al gruppo, riscatto Chievo, Reggina beffata

Nella giornata numero 3 in cadetteria distanze cortissime con tre squadre in vetta. Spettacolare pareggio tra Pordenone e Spal, la squadra di Aglietti risorge in trasferta, gran prova del Brescia, bene il Frosinone

Si è giocata il terzo turno in serie B, non disputata Monza-Vicenza a causa dell’importante numero di indisponibili causa coronavirus tra le fila dei brianzoli. La dirigenza ha deciso di giocarsi la possibilità di ottenere un rinvio. Ecco nel dettaglio le altre partite di giornata, la prossima si giochera nel turno infrasettimanale martedì.

Nell’anticipo del venerdì gran risposta del Brescia che surclassa il Lecce al Rigamonti. Delneri rimanda al mittente le voci che lo volevano già esonerato. Finisce 3-0 per le rondinelle, mattatore Ndoj autore di una doppietta, chiude il tabellino Aye. Brutto stop per i ragazzi di Corini.

Si inceppa il meccanismo del Cittadella che viene bloccato in trasferta trasferta dal Cosenza. Squadra di Venturato, unica a punteggio pieno, che va in vantaggio con Rosafio al 7′, dopo dieci minuti ci pensa Carretta a impattare la gara per i calabresi. Successivi settanta minuti che non cambiano le cose.

Poche emozioni e reti bianche nella sfida che vedeva di fronte Cremonese e Venezia.

Pirotecnico 3-3 tra Pordenone e Spal. Partenza a razzo dei friulani che vanno sopra di due gol grazie alle segnature nei primi venti minuti di Diaw e Barison. Reagisce la squadra di Marino accorciando con Castro. Nella ripresa pareggio e sorpasso spallino firmato da Strefezza e Paloschi. Quando la vittoria dei biancoazzurri sembrava fatta calcio di rigore per i padroni di casa e doppietta per Diaw. Nel finale espulso Dickmann nelle fila della Spal.

Colpo esterno del Chievo che espugna il campo della Reggiana. Ai clivensi basta la rete di Garritano dopo 25 minuti. La squadra di Aglietti vince la sua prima partita nel torneo.

Roboante il successo della Salernitana che all’Arechi travolge 4-1 il Pisa. Poker servito dalle doppiette di Tutino e Kupisz. Gol della bandiera dal dischetto firmato Marconi. La compagine di Castori aggancia in vetta il Cittadella assieme all’Empoli.

Beffa atroce per la Reggina che viene ripresa al 90′ dalla Virtus Entella. A Chiavari succede tutto nella ripresa. Vantaggio amaranto con Crisetig, all’ora di gioco rosso per Crimi e padroni di casa in dieci. Negli ultimi istanti calcio di rigore per l’Entella realizzato da Mancosu.

Pesantissima vittoria dell’Empoli che va a strappare i tre punti a Pescara. Pronti via Romagnoli porta in vantaggio i toscani, Maistro pareggia intorno alla mezz’ora. Nella ripresa è Moreo a siglare il gol del successo per la squadra di Dionisi ora in vetta alla classifica.

Infine vince di misura il Frosinone allo Stirpe contro l’Ascoli. Bisogna aspettare il 75′ quando Salvi mette dentro il pallone che vale il successo.

Risultati 3^ giornata serie B 20/21

Brescia – Lecce 3-0

Cosenza – Cittadella 1-1

Cremonese – Venezia 0-0

Monza – Vicenza rinv.

Pordenone – Spal 3-3

Reggiana – Chievo 0-1

Salernitana – Pisa 4-1

Virtus Entella – Reggina 1-1

Pescara – Empoli 1-2

Frosinone – Ascoli 1-0

Classifica: Cittadella, Salernitana, Empoli 7; Frosinone 6; Reggina 5; Reggiana, Brescia, Chievo, Lecce, Venezia 4; Pordenone, Spal, Cosenza 3, Monza*, Cremonese, V.Entella, Pisa 2, Vicenza*, Ascoli, Pescara 1.

*1 partita in meno

Glauco Dusso