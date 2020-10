Serie B: Reggina e Reggiana euforiche, cade il Chievo con la Salernitana, imprese esterne per Lecce e Frosinone

Salta il fattore campo nel campionato cadetto, sono ben quattro le vittorie esterne, ancora in gol Menèz a Reggio Calabria, nessuna squadra a punteggio pieno aspettando il Cittadella

Spunti interessanti nella seconda giornata di serie B che vede abbastanza equilibrio anche se siamo ancora agli inizi. Nuovamente a secco di gol e vittorie il Monza, primo punto per il Vicenza mentre va bene alle altre neopromosse visti i successi di Reggina e Reggiana. Delude il Chievo, riprende fiato il Frosinone. Ecco nel dettaglio i match di giornata.

Colpaccio della Salernitana che espugna il campo del Chievo. Al Bentegodi vanno avanti, però, i ragazzi di Aglietti con Mogos. Reazione dei campani che prima pareggiano grazie a Tutino e poi nella ripresa completano il sorpasso con Djuric. Negli ultimi minuti piove sul bagnato per i clivensi che rimangono in dieci per il rosso a Obi. Bella vittoria per Castori, prima per lui alla guida della Salernitana.

Altro successo esterno, questa volta è il Lecce che si prende tre punti contro l’Ascoli. Salentini che si affermano con un secco 2-0, gli ospiti fanno tutto nella ripresa nel giro di dodici minuti. Apre le marcature Mancosu, raddoppio firmato Henderson. Squadra di Bertotto che non reagisce e subisce la sconfitta interna.

Altro 0-0, il secondo consecutivo, per il Monza che impone il pari all’Empoli nel suo Castellani. Esordio nella squadra di Brocchi per Boateng che però non riesce a scalfire la difesa azzurra. Compagine di Dionisi che si blocca dopo la vittoria nella prima giornata.

Finisce in trionfo la prima in casa della Reggina che supera col punteggio di 3-1 il Pescara di Oddo. Calabresi che risolvono la pratica nella prima frazione. Ci pensano Liotti, che firma una doppietta, e Menez. Nella ripresa arriva il gol degli ospiti siglato da Maistro ma che non cambierà la sostanza.

Beffa atroce per la Spal che vede sfumare la vittoria al 94′ tra le mura amiche con il Cosenza. Ragazzi di Marino che vanno avanti con Salamon a inizio ripresa. Quando sembrava fatta calcio d’angolo mortifero degli ospiti che mette nelle condizioni Tiritiello di depositare in rete. Finisce 1-1 al Mazza.

Grande soddisfazione per Nesta e il suo Frosinone che vanno a prendersi tre punti a Venezia. La svolta arriva nel secondo tempo con le segnature di Novakovich e Szyminski. Lagunari che non riescono a recuperare e 2-0 è il risultato finale per i ciociari.

Completa il quadro dei successi esterni, sempre per 2-0, la vittoria della neopromossa Reggiana in quel di Chiavari. La Virtus Entella cade sotto i colpi di Mazzocchi, nel primo tempo, e Varone che dal dischetto arrotonda il punteggio nel secondo. Primo trionfo anche per la squadra di Alvini.

Parità a Vicenza tra la squadra di Mimmo Di Carlo e il Pordenone. Succede tutto nella ripresa con i friulani che vanno avanti grazie a Diaw e padroni di casa che impattano una manciata di minuti dopo con Cappelletti. Primo punto per i biancorossi, secondo pareggio collezionato dagli uomini di Tesser.

Chiudono il turno i match di domani che vedono impegnate Pisa contro Cremonese e il Cittadella che ospiterà il Brescia.

Risultati 2^ giornata serie B 2020/21

Sabato 03 ottobre

Chievo – Salernitana 1-2

Ascoli – Lecce 0-2

Empoli – Monza 0-0

Reggina – Pescara 3-1

Spal – Cosenza 1-1

Venezia – Frosinone 0-2

V. Entella – Reggiana 0-2

Vicenza – Pordenone 1-1

Domenica 04 ottobre

Pisa – Cremonese (h. 15.00)

Cittadella – Brescia (h. 21.00)

Classifica: Reggina, Salernitana, Reggiana, Empoli, Lecce 4, Cittadella*, Frosinone, Venezia 3, Spal, Cosenza, Monza, Pordenone 2, Pisa*, Brescia*, Chievo, Pescara, Ascoli, Virtus Entella, Vicenza 1, Cremonese* 0.

*1 partita in meno

Glauco Dusso