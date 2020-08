Serie B, playout : rigori amari per il Perugia, Pescara salvo, la squadra di Oddo precipita in C

Ci sono voluti i penalty dopo 120 minuti di gioco per decretare l’ultima retrocessione, saranno gli umbri a scendere, squadra di Sottil che rimane in cadetteria

Al Curi va in scena l’ultimo atto per quanto riguarda la lotta salvezza del campionato cadetto. Ritorno del playout tra Perugia e Pescara, all’andata è finita 2-1 per la squadra di Sottil, il vantaggio umbro di Kouan è stato ribaltato dai pescaresi Galano e Maniero. Questa sera si deciderà chi scende in C e chi sarà invece salvo.

Primo tempo

Parte subito forte il Pescara che dopo due minuti va al tiro con Galano defilato sulla destra, la conclusione dell’esterno è deviata da Vicario fuori di un soffio. Perugia che fatica a rendersi pericoloso allora al 15′ sono ancora gli ospiti a cercare la via della rete con Maniero che fa partire un destro dalla grande distanza, l’estremo del Perugia respinge. Dalla susseguente rimessa palla a Galano che taglia tutta l’area con un traversone che trova Pucciarelli appostato a pochi metri dalla porta che deve solo correggere in rete, Pescara in vantaggio.

La squadra di Oddo è in difficoltà ma gli bastano solo tre minuti per rimettersi in carreggiata. Azione d’angolo in area biancoazzurra, cross dalla sinistra, palla sporcata e Kouan si ritrova davanti la porta a mettere dentro, 1-1 e tutto riaperto. Gli umbri ora sono rinfrancati. Il match rimane in equilibrio, di grandi occasioni non ce ne sono. Si arriva al 40′, un altro corner per il Perugia. Il Pescara si conferma debole sulle marcature e sul cross di Mazzocchi è Melchiorri a deviare nel sacco, 2-1 per i padroni di casa e situazione in totale parità. Si va all’intervallo in equilibrio.

Secondo tempo

Nella ripresa le due compagini appaiono bloccate, l’importanza della partita e la stanchezza si fanno sentire. Il Pescara vuole cercare di evitare i supplementari con il pareggio, il Perugia tiene senza disdegnare qualche sortita. Non succede molto nei secondi 45 minuti, finisce 2-1 per il Perugia che pareggia il risultato dell’andata, saranno necessari i tempi supplementari.

Tempi supplementari

Nei primi 15 minuti sembra averne di più il Pescara che crea diverse situazioni interessanti. Il Perugia prova a rispondere e avrebbe la palla giusta Iemmello lanciato in contropiede ma l’attaccante perde il tempo e viene recuperato. Nel secondo è invece il Perugia a tentare di più il colpo del KO ma questa volta la difesa del Pescara tiene a dovere. Squadre sfinite, arriva il 120′, non sono bastate due ore di gioco, saranno i calci di rigore a decidere chi scenderà all’ “inferno”.

Rigori

Inizia il Pescara, Busellato segna. Mazzocchi fa lo stesso, parità. Il secondo abruzzese è Galano, Vicario si lancia sulla sua sinistra e con un miracolo para la conclusione. Buonaiuto ha la possibilità di portare avanti i suoi ma Fiorillo imita il collega e neutralizza, ancora equilibrio. Terza serie, la inaugura Melegoni per il Pescara, palla in rete. Tocca ora al bomber Iemmello, il tiro è debole, Fiorillo intuisce e sventa, abruzzesi in vantaggio. Memushaj gonfia la rete e mette tutta la pressione su Carraro che si presenta dal dischetto. Il numero quattro perugino segna un gran rigore e allora tocca a Masciangelo il tiro decisivo. L’esterno la mette sotto l’incrocio, il Pescara è salvo, Perugia che sprofonda in serie C.

Doccia gelata per Massimo Oddo e la sua squadra, il Perugia dopo dure vicissitudini societarie era in B dalla stagione 2014/15. Ora gli umbri tornano in C e le lacrime in campo sono tante. Esulta Sottil con i suoi, il prossimo anno sarà ancora torneo cadetto per i Delfini.

Glauco Dusso