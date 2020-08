Serie B, playoff : Ciano gela il Cittadella al 121′, il Chievo ringrazia la classifica per superare l’Empoli

Si sono giocati i turni preliminari degli spareggi promozione in cadetteria, entrambi finiti ai supplementari. In semifinale i clivensi raggiungono lo Spezia mentre il Frosinone trova il Pordenone

Ecco nel dettaglio i match giocati tra ieri e oggi per i playoff di serie B.

Chievo – Empoli

Succede di tutto al Bentegodi tra Chievo ed Empoli. Partita bloccata nella prima frazione, nella ripresa qualcosa si muove. Rigore per il Chievo al 56′ per una sbracciata di Ricci su Renzetti. Dal dischetto si presenta Djordjevic, Brignoli ipnotizza l’attaccante e para. Il match rimane aperto e all’87’ ecco l’episodio che potrebbe portare la semifinale in Toscana. Zuelli, appena entrato, stende Mancuso, l’arbitro non ha dubbi e concede il penalty all’Empoli. La responsabilità se la prende Ciciretti ma è incredibile il balzo di Semper che devìa sul palo e blocca. Marino mastica amaro a un passo dal novantesimo, si va ai supplementari.

Al 97′ vantaggio Chievo con la zampata di Garritano su tiro-cross di Rigione. Incredibile una manciata di minuti dopo altro rigore per l’Empoli. L’arbitro consulta il Var e punisce un tocco di mano in area di Dickmann. La Mantia convince Mancuso a lasciargli la sfera. Il tiro della punta, però, finisce clamorosamente alto sulla traversa di Semper, altra occasione buttata dagli azzurri. Sembra finita ma Tutino su azione d’angolo pareggia a inizio secondo supplementare. L’Empoli si riversa in attacco ma non basta, in semifinale a sfidare lo Spezia ci va il Chievo di Aglietti meglio piazzato nella regular season.

Fonte calciomercato.it

Cittadella – Frosinone

Non è da meno il match giocato al Tombolato. Per i padroni di casa si mette subito bene, un fallo di Brighenti su Rosafio genera un rigore per il Cittadella. Dagli undici metri si presenta Diaw che non sbaglia, granata avanti. Il Frosinone prova a riorganizzarsi e ha delle buone occasioni, al primo minuto di recupero prima dell’intervallo ecco la doccia gelata. Contropiede Cittadella con Rosafio che pesca in area il solito Diaw che di destro buca ancora Bardi, 2-0. Sembra finita ma nel restante extra time i gialloblu hanno la forza di reagire e al tramonto del primo tempo Salvi accorcia le distanze servito da Haas.

Nella ripresa la squadra di Nesta entra con il piglio giusto e dopo sei minuti pareggia. Gran conclusione per Dionisi che trova la rete con un destro a giro. Cittadella che non ci sta e prova a riportarsi davanti, grandi occasioni anche nei minuti di recupero ma Bardi dice no. Si va ai supplementari che una volta arrivati al minuto 121 vedono un pallone cacciato fuori dalla difesa di casa, Ciano si coordina ed esplode un sinistro che non lascia scampo a Paleari, 3-2 e bolgia ciociara. Beffa atroce per Venturato e i suoi ragazzi mentre Alessandro Nesta festeggia le semifinali che lo vedranno di fronte al Pordenone.

Risultati preliminari playoff serie B :

Chievo – Empoli 1-1 (dts)

Cittadella – Frosinone 2-3 (dts)

Semifinali playoff serie B :

Andata

Chievo – Spezia (05/08 h. 21.00)

Frosinone – Pordenone (06/08 h. 21.00)

Ritorno

Spezia – Chievo (11/08 h. 21.00)

Pordenone – Frosinone (12/08 h. 21.00)

Glauco Dusso