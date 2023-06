Serie B: lo Spezia ha scelto Alvini come nuovo allenatore

Tempo di lettura meno di un minuto

I liguri sono vicinissimi all’ex tecnico della Cremonese che ha vinto la concorrenza di De Rossi e Stroppa

E’ stato un finale di stagione amaro per lo Spezia: sconfitta a tempo scaduto con la Roma nell’ultima giornata di campionato e spareggio per non andare in Serie B perso col Verona. Due batoste che sono costate care al tecnico Semplici e che ora, con molta probabilità, porteranno sulla panchina dei liguri Massimiliano Alvini. L’ex allenatore della Cremonese, squadra che aveva portato in Serie A, dopo un lungo scrutinio ha battuto la concorrenza degli altri due candidati attenzionati dalla società: Giovanni Stroppa e Daniele de Rossi. Non c’è ancora l’ufficialità, ma la trattativa è ai dettagli, alla firma manca davvero poco.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)