Serie B : la prima volta non si scorda mai, lo Spezia perde ma vola in A!

Finisce 1-0 per il Frosinone il match del Picco che però promuove i liguri per la miglior posizione nella regular season, bianconeri mai stati in massima serie

Il momento è arrivato, ultimo atto della serie B 19/20, manca solo un verdetto ovvero chi seguirà Benevento e Crotone nella nuova serie A della prossima stagione. Lo Spezia ospita il Frosinone forte dell’1-0 dell’andata, i gialloblu dovranno mettere tutto in campo e compiere un’altra impresa. Per quanto riguarda la squadra di Italiano manca davvero poco alla prima storica promozione in A. I bianconeri non vorranno assolutamente mancare questo appuntamento.

Primo tempo

I primi dieci minuti sono di marca Spezia che però a parte qualche sortita non crea grattacapi a Bardi. La gara si accende al 12′ ed è grazie al Frosinone. Rimessa laterale dalla destra, sponda aerea di Novakovich, la sfera giunge a Beghetto a centro area che esplode il sinistro, Scuffet non ci arriva ma il pallone si stampa sul palo. Clamorosa occasione per la squadra di Nesta. Adesso gli ospiti mettono da parte la tensione e iniziano a giocare. Attivissimo Beghetto che ci riprova al 24′, stavolta è Scuffet a sventare in angolo.

Il tempo scorre, il Frosinone non riesce a fare breccia mentre lo Spezia pensa a contenere. Minuto 40, la palla buona è per Rohden che dal limite tira verso la porta, provvidenziale ancora l’estremo spezzino a deviare in corner. Si rivedono finalmente i bianconeri due minuti dopo. Sulla sponda di Galabinov si avventa Bartolomei che in area conclude con un destro potentissimo di poco alto. Mezz’ora di superiorità gialloblu ma il risultato non si schioda dallo 0-0 ed ecco l’intervallo.

Secondo tempo

Nella ripresa si lotta su ogni pallone, sembra che il gol possa arrivare da entrambe le parti. Rompe gli indugi lo Spezia al 57′ che sulla fascia destra libera al cross Salva Ferrer, per Gyasi sembra una formalità mettere dentro ma è provvidenziale Salvi ad ostacolare l’attaccante che mette fuori. Capovolgimento di fronte e Ciano allarga sulla sinistra per Beghetto, cross immediato e Rohden di testa da ottima posizione mette incredibilmente alto.

Il minuto 62 è quello della possibile svolta. Lancio dalla difesa del Frosinone, sponda di Novakovich e tacco geniale di Ciano che spalanca la porta davanti a Rohden, stavolta lo svedese non si fa pregare e fulmina Scuffet in uscita. Frosinone in vantaggio, ora si apre un’altra partita. La squadra di Nesta con il sangue agli occhi, lo Spezia trema visto l’esiguo vantaggio. I bianconeri cercano di contenere le sfuriate ciociare ma di grossi brividi non ne corrono. Il Frosinone spinge più che può, i padroni di casa provano con le ripartenze. Nesta inserisce tutte le sue frecce, già entrato Ardemagni dentro anche Citro a far compagnia a Ciano davanti.

Minuti finali concitatissimi, saranno sei i minuti di recupero. Lo Spezia in trincea, Frosinone in avanti alla disperata. Il muro tiene, il triplice fischio dell’arbitro regala la gioia sfrenata ai giocatori di Vincenzo Italiano che benedicono il terzo posto in classifica e abbracciano per la prima volta nella loro storia la serie A. Delusione in casa Frosinone che ha sfiorato l’ennesima impresa per tornare subito su dopo la retrocessione dell’anno scorso. Lo Spezia raggiunge, dunque, Benevento e Crotone.

Glauco Dusso