Serie B: il Venezia esonera Javorcic, al suo posto Soncin

Per il tecnico croato fatale la sconfitta interna contro l’Ascoli, a rimpiazzarlo ora il tecnico della Primavera

Nove punti in undici giornate e terzultimo posto in classifica per il Venezia. Un inizio da incubo per una squadra che appena l’anno scorso era in Serie A. L’ultima sconfitta in casa con l’Ascoli ha convinto la società veneta a cambiare allenatore: esonerato il croato Javorcic, al suo posto è stato chiamato Soncin come traghettatore. L’ex giocatore, tra gli altri, proprio dell’Ascoli è già stato allenatore ad interim dei lagunari negli ultimi cinque turni della stagione 2021/22 di Serie A, dopo l’esonero di Paolo Zanetti, ottenendo una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)