Serie B: il Pordenone sogna ancora ma il Crotone vince, Spezia esagerato, Livorno in serie C

Giornata 33 in cadetteria e in alto la sfida è tra calabresi e friulani anche se i liguri provano a sperare, in coda si mette male per il Cosenza, lotta serrata per evitare il playout

La serie B non finisce di emozionare. La lotta per il secondo posto prosegue, il Crotone non vuole mollare mentre il Pordenone cerca la sorpresa. Torna al successo lo Spezia che tenterà di dire la sua. Crolla ancora il Frosinone contro l’Empoli che è l’unico ad approfittare di una giornata di frenate. In coda spera ancora il Trapani mentre è bagarre in zona playout. Il Livorno saluta il torneo cadetto, da questa sera è aritmeticamente in serie C.

Nell’anticipo del pomeriggio pareggio che non serve a nessuno tra Juve Stabia e Virtus Entella. A Castellammare finisce 1-1 per effetto delle reti di Mazzitelli per gli ospiti e di Forte dal dischetto per le Vespe. In mezzo alle segnature tre espulsioni nel giro di due minuti nella ripresa. Juve Stabia in dieci per il rosso a Canotto, Entella in nove, finiscono anzitempo la partita Coppolaro e Crimi.

Passo importante dell’Ascoli targato Dionigi che ha la meglio sulla Salernitana la quale perde posizioni playoff. Avanti di tre gol i bianconeri grazie alla doppietta di Trotta inframezzata dal punto siglato da Ninkovic. Per i campani gol di Kiyine su rigore e Djuric nel finale. Il Benevento, ormai sereno, concede alle sue avversarie, il Venezia esce dal Vigorito con un punto. E’ 1-1 il risultato finale. Vantaggio lagunare con Montalto, impatta il punteggio per le Streghe Marco Sau poco dopo. Il Trapani strappa un pareggio pesante, in quel del Bentegodi, al Chievo. Sono i padroni di casa ad andare avanti con Giaccherini. Pari firmato Piszczek per i siciliani. Quest’ultimi sono ancora in corsa perlomeno per giocarsi il playout.

Prova di forza del Crotone che espugna il Tombolato, Cittadella battuto 3-1. Ci pensano una doppietta di Messias e il gol del solito Simy a regolare i granata. Panico prova a riaprirla ma non sortisce gli effetti sperati. Calabresi che consolidano il secondo posto. Torna a cadere il Frosinone questa volta ad Empoli. Risultato 2-0 per gli azzurri che ringraziano la doppietta di Ciciretti. Il fantasista la sblocca alla mezz’ora del primo tempo, la chiude dal dischetto al novantesimo. Ultimo quarto d’ora in dieci per i gialloblu di Nesta per l’espulsione di Haas. Toscani che avvicinano i ciociari in classifica.

Successo importantissimo all’ultimo respiro della Cremonese sul campo del Livorno. Ciofani porta in vantaggio i grigiorossi nella prima frazione. A inizio ripresa parità firmata Coppola per i toscani. Al 92′ ci pensa Valzania a siglare la rete da tre punti. Finisce 2-2 la sfida dell’Adriatico tra Pescara e Perugia. Esordio sulla panchina dei padroni di casa per Sottil che ha sostituito Legrottaglie. Doppio vantaggio biancoazzurro per i gol di Galano e Maniero. La squadra di Cosmi non ci sta e prima accorcia con Iemmello e poi riagguanta la situazione grazie a Buonaiuto. Continua la favola del Pordenone che vince in casa di misura contro il Pisa. Basta un gol di Ciurria per provare a cullare il sogno promozione diretta all’inseguimento del Crotone.

Infine torna al successo lo Spezia che rifila un roboante 5-1 al Cosenza. Partita senza storia con i liguri che vanno in gol a ripetizione, nell’ordine gonfiano la rete Galabinov, Gyasi e due volte Mastinu. Segna Bruccini per gli ospiti prima del pokerissimo di Nzola. La squadra di Italiano prova gli ultimi assalti al secondo posto. I calabresi navigano in pericolosissime acque.

Risultati serie B, giornata 33 :

Juve Stabia – Virtus Entella 1-1

Ascoli – Salernitana 3-2

Benevento – Venezia 1-1

Chievo – Trapani 1-1

Cittadella – Crotone 1-3

Empoli – Frosinone 2-0

Livorno – Cremonese 1-2

Pescara – Perugia 2-2

Pordenone – Pisa 1-0

Spezia – Cosenza 5-1

Classifica: Benevento* 77, Crotone 58, Pordenone 55, Spezia 53, Cittadella 52, Frosinone 51, Empoli 48, Chievo, Salernitana 47, Pisa 46, Virtus Entella 43, Perugia 41, Cremonese, Pescara, Venezia 40, Ascoli 39, Juve Stabia 37, Trapani*** 32, Cosenza 31, Livorno** 21.

*promosso in serie A

**retrocesso in serie C

***-1 di penalizzazione

Glauco Dusso