Serie B: il Lecco esonera Aglietti, ritorna Malgrati

Ancora un ribaltone nella società lombarda, con il presidente Di Nunno jr che ha richiamato il vice di Bonazzoli dopo il pari col Cittadella

Una stagione a dir poco movimentata in casa Lecco. La squadra lombarda è ultima in Serie B a sette giornate dal termine e dopo il pareggio col Cittadella ha deciso di esonerare Alfredo Aglietti. Il patron Di Nunno, per sostituire Aglietti, ha richiamato Andrea Malgrati, in coppia con Bonazzoli sulla panchina proprio del Lecco fino a qualche mese fa. L’allenatore potrà allenare in solitaria usufruendo di una deroga della durata di 30 giorni, caso analogo a quello di Fabregas al Como.

Luca Missori

(Laprovinciaunicatv.it)