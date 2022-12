Serie B: Il Brescia cambia allenatore, via Clotet, Cellino sceglie Aglietti come sostituto

Serie B: Il Brescia cambia allenatore, via Clotet, Cellino sceglie Aglietti come...

Il rendimento scadente dei lombardi negli ultimi mesi ha indotto il patron del club all’esonero del tecnico catalano, ora è il turno dell’ex guida del Verona

Dopo un grande inizio di campionato con cinque vittorie su sei partite, il Brescia si è arenato, ottenendo solo una vittoria in dodici gare e scivolando dal primo posto a metà classifica. Per questo motivo il presidente Cellino ha deciso di dare una scossa all’ambiente esonerando il tecnico catalano Josep Clotet e chiamando al suo posto Alfredo Aglietti. Il 52enne allenatore aretino ha esordito in Serie B nel 2010 alla guida dell’Empoli, passando poi per Novara, Entella, Ascoli e soprattutto Verona. Con l’Hellas nel 2019 ha ottenuto una storica promozione in Serie A ed è proprio sulla base di quell’esperienza che Cellino l’ha reclutato, per rilanciare sia lui che il club bresciano.

Luca Missori

(Fonte immagine: Giornaledibrescia.it)