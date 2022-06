Serie B: Gytkjaer premiato MVP dei playoff, Pecchia firma con il Parma

Il danese è stato decisivo nella promozione in Serie A del Monza, l’ex giocatore del Napoli è ormai ufficialmente il nuovo tecnico dei ducali

Con i suoi cinque gol durante i playoff Christian Gytkjaer non solo ha trascinato il Monza in massima serie, ma ha anche vinto il premio di MVP della post-season cadetta. Gytkjaer è diventato uno dei cinque capocannonieri all-time nella storia dei playoff di Serie B, raggiungendo in questa speciale classifica altri bomber come Camillo Ciano, Davide Diaw, Gianluca Lapadula e Francesco Tavano. Un premio sicuramente meritato. Sempre in Serie B cambia un’altra panchina: Fabio Pecchia ha firmato con il Parma e dopo l’esperienza con la Cremonese sarà il nuovo allenatore degli emiliani.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportal.it)