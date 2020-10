Serie B : galoppano Empoli e Cittadella, Chievo cinico, baratro Pescara

Torneo cadetto al turno infrasettimanale, il numero 4. Sono due le squadre in cima, frena la Salernitana, sorride finalmente l’Ascoli mentre spreca tanto la Reggina, il Monza non riesce a vincere

In serie B ecco la quarta giornata che cade in mezzo alla settimana. Cittadella ed Empoli si confermano le più in forma, deludono Brescia e Spal. Il Chievo continua il suo trend positivo, ottimo Venezia che mette nei guai Oddo e il Pescara. Ecco nel dettaglio i match del turno infrasettimanale.

Prima vittoria per Valerio Bertotto e il suo Ascoli che batte 2-1 la Reggiana. Le firme sulla vittoria bianconera sono di Sabiri su calcio di rigore e Bajic, entrambe nella prima frazione. Mazzocchi nel finale rende meno amara la serata degli ospiti.

Importante successo per il Chievo che tra le mura amiche supera di misura il Brescia. Decisiva la rete del solito Garritano.

Il Cittadella tiene botta in cima alla classifica superando al Tombolato il Pordenone. Finisce 2-0 per i ragazzi di Venturato, le reti, una per tempo, sono di Gargiulo e Tavernelli.

Vince anche l’Empoli che mantiene la vetta dopo aver battuto al Castellani la Spal. Vantaggio, però, ospite siglato da Sebastiano Esposito. Reazione toscana che si materializza nella ripresa. Prima ecco il pareggio di Bajrami, a sette minuti dal termine la rete da tre punti è di Mancuso.

Reti bianche allo Stirpe tra Frosinone e Virtus Entella.

Parità all’Arena Garibaldi nella sfida che vedeva di fronte Pisa e Monza. Vanno avanti gli ospiti con Frattesi, pareggia bomber Marconi a dieci minuti dal termine.

Non vanno oltre lo 0-0 Reggina e Cosenza nel derby calabrese. Occasione sprecata dagli amaranto che giocano quasi un’ora in superiorità numerica per l’espulsione di Tiritiello. In occasione del rosso calcio di rigore per i padroni di casa poi fallito da Denis.

Crolla il Pescara in casa del Venezia. Lagunari a valanga che trionfano per 4-0. Tabellino che riporta i nomi di Aramu, Vacca, Maleh e Karlsson. Ultimo quarto d’ora in dieci per gli abruzzesi dopo il rosso a Nzita. Inizio di torneo disastroso per Oddo e i suoi.

Il Vicenza stoppa la Salernitana, finisce 1-1 al Menti. Succede tutto nel primo tempo. Un rigore di Djuric porta in vantaggio gli ospiti, Rigoni impatta il punteggio per i biancorossi.

Chiude il turno il posticipo di domani tra Lecce e Cremonese.

Risultati 4^ giornata serie B 20/21

Martedì 20 ottobre

Ascoli – Reggiana 2-1

Chievo – Brescia 1-0

Cittadella – Pordenone 2-0

Empoli – Spal 2-1

Frosinone – Virtus Entella 0-0

Pisa – Monza 1-1

Reggina – Cosenza 0-0

Venezia – Pescara 4-0

Vicenza – Salernitana 1-1

Mercoledì 21 ottobre

Lecce – Cremonese (h. 19.00)

Classifica: Cittadella, Empoli 10; Salernitana 8; Venezia, Chievo, Frosinone 7; Reggina 6; Lecce*, Reggiana, Cosenza, Brescia, Ascoli 4; Monza*, Spal, Pordenone, Virtus Entella, Pisa 3; Vicenza*, Cremonese* 2; Pescara 1.

*1 partita in meno

Glauco Dusso