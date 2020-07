Serie B: Frosinone in caduta libera, Cosenza da applausi, ora rischia la Juve Stabia, spera il Trapani

La giornata 37, penultima, certifica l’assoluta incertezza in zona playoff con tre squadre a pari punti, in coda continuano i sorpassi

Pazzesco finale in serie B, la giornata 37 consegna la matematica certezza di disputare i playoff a Spezia, Pordenone e Cittadella, mentre le altre tre posizioni sono occupate da squadre con 53 punti (Chievo, Pisa e Frosinone). A seguire non mollano Salernitana ed Empoli, nonostante i risultati odierni (soprattutto degli azzurri), che sperano di rientrare in gioco in un’infuocata ultima giornata. Prova maiuscola del Cosenza che stravince proprio ad Empoli e supera la Juve Stabia mettendola in posizione delicata a pari punti con un Trapani che non molla un centimetro. Ecco nel dettaglio i match.

Chievo corsaro a Benevento contro la capolista. E’ sufficiente un gol di Garritano nel primo tempo per portare a casa l’intera posta.

Importante successo del Cittadella che in casa ha la meglio sul Venezia al 93′ facendo un passo decisivo verso i playoff. La rete da tre punti è firmata Proia.

Il Frosinone affonda sempre più perdendo in casa del Crotone neopromosso in A. Giustiziere dei ciociari Gomelt all’80’ e squadra di Nesta che rischia la propria posizione negli spareggi promozione. Scontro diretto con il Pisa nell’ultimo turno.

Roboante successo del Cosenza al Castellani contro l’Empoli. Calabresi che confermano il buon andamento lasciando la terzultima posizione. Toscani colpiti subito da Bittante e Riviere nel primo quarto d’ora. Carretta e poi Baez portano a quattro le reti rossoblu. Accorcia La Mantia ma ancora Riviere cala il pokerissimo.

Bella vittoria della Cremonese che espugna il campo della Juve Stabia inguaiando le Vespe. La doppietta di Ciofani regala una buona fetta di salvezza ai grigiorossi mentre spedisce in zona retrocessione i campani. Nel finale accorcia Rossi per i gialloblu ma sarà inutile.

Dal baratro alla speranza all’ultimo respiro. Ecco la serata del Trapani che vince a Perugia al 92′ passando dalla retrocessione al tutto per tutto con vista playout. Botta e risposta nel primo tempo, vantaggio siciliano con Grillo, pareggio umbro di Falcinelli. Nei minuti finali è Luperini a dare un’ultima speranza a Castori e i suoi.

Il Pescara fa il suo dovere e supera il Livorno in attesa dell’ultima decisiva giornata per evitare il playout. Termina 1-0 per la squadra di Sottil la gara, gol partita di Maniero.

Successo di misura per il Pisa contro l’Ascoli e toscani che agganciano la zona playoff. Basta un gol di Siega per ottenere i tre punti ai nerazzurri. I bianconeri che dovranno mettersi al sicuro negli ultimi novanta minuti.

Parità tra Pordenone e Salernitana, risultato che qualifica ai playoff i friulani, un risultato già sorprendente. Finisce 1-1 per effetto di due rigori, quello di Burrai per i neroverdi mentre Di Tacchio realizza a favore dei campani.

Reti bianche nella sfida ormai ininfluente tra Spezia e Virtus Entella. Ai playoff i primi, praticamente salvi i secondi.

Risultati serie B giornata 37 :

Benevento – Chievo 0-1

Cittadella – Venezia 1-0

Crotone – Frosinone 1-0

Empoli – Cosenza 1-5

Juve Stabia – Cremonese 1-2

Perugia – Trapani 1-2

Pescara – Livorno 1-0

Pisa – Ascoli 1-0

Pordenone – Salernitana 1-1

Spezia – Virtus Entella 0-0

Classifica :

Benevento pt. 83

Crotone 68

Spezia 58

Pordenone 57

Cittadella 55

Chievo 53

Frosinone 53

Pisa 53

Salernitana 52

Empoli 51

Virtus Entella 48

Cremonese 48

Venezia 47

Ascoli 46

Perugia 45

Pescara 45

Cosenza 43

Juve Stabia 41

Trapani* 41

Livorno 21



*2 punti di penalizzazione

Glauco Dusso