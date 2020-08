Serie B: Frosinone ai playoff col brivido, capolavoro Cosenza, Trapani e Juve Stabia salutano

Il torneo cadetto regala gli ultimi verdetti per gli spareggi, per la promozione grande delusione per Salernitana e Pisa, Perugia e Pescara si giocheranno la salvezza

La regular season di serie B si è conclusa, la prossima settimana scatteranno playoff e playout. Ecco nel dettaglio i match dell’ultima giornata con i verdetti finali.

Il Benevento espugna il campo dell’Ascoli con il risultato di 4-2. I bianconeri, però, grazie agli altri risultati sono salvi. Primo tempo di chiara marca giallorossa con le reti di Sau, Barba e Insigne. Accorcia a inizio ripresa Morosini, Moncini ristabilisce le distanze e alla fine Trotta rende meno amaro il risultato per i padroni di casa.

Il gol del Chievo all’ultimo respiro condanna al playout il Pescara e permette di guadagnare posizioni importanti verso i playoff ai clivensi. Autore della rete ancora Garritano che regala i tre punti a mister Aglietti.

Il Cosenza termina la sua straordinaria cavalcata con la salvezza diretta regolando in casa la Juve Stabia e spedendola all’inferno della C. Le Vespe di mister Caserta ci tornano dopo solo un anno mentre erano tornate nell’allora Lega Pro dalla B nella stagione 2013/14. Finisce 3-1 per i calabresi per effetto dei gol nel primo tempo di Sciaudone e Riviere dal dischetto mentre Tonucci accorcia. Nella ripresa ancora Riviere chiude i giochi.

Cremonese e Pordenone pareggiano 2-2. Vantaggio friulano con Tremolada su rigore ripreso immediatamente da Gaetano. Nel secondo tempo ancora avanti i Ramarri grazie a Burrai ma è sempre Gaetano ad impattare il match per i grigiorossi. Padroni di casa salvi, neroverdi alle semifinali playoff.

Il Frosinone evita la clamorosa beffa recuperando il match con il Pisa sull’1-1. Nerazzurri in vantaggio con Marconi, Ciano su rigore acciuffa il pari a dieci minuti dal termine estromettendo i toscani dai playoff. A condannare i nerazzurri è la classifica avulsa peggiore nel terzetto finito a pari punti con ciociari ed Empoli.

L’Empoli fa il suo dovere e vincendo a domicilio col Livorno prenota un posto per gli spareggi promozione. Risultato finale 2-0 per gli azzurri firmato da Antonelli e La Mantia.

La Salernitana cade all’Arechi con lo Spezia e perde il treno playoff. Delusione per Ventura e i suoi andati in vantaggio con il solito Gondo, Mora segna il punto dell’1-1 mentre al 90′ Nzola castiga i campani dopo che quest’ultimi erano rimasti in dieci per il rosso a Maistro.

Vittoria beffa per il Trapani con il Crotone. I siciliani non evitano la retrocessione a meno che non gli venga restituito uno dei punti di penalizzazione. Finisce 2-0 per la squadra di Castori, reti di Taugourdeau e Dalmonte. I padroni di casa erano retrocessi in C nella stagione 16/17 per poi tornare in B quest’anno.

Bel successo del Venezia che in laguna spedisce al playout il Perugia. Padroni di casa a valanga con la doppietta di Aramu, primo su penalty, e Capello. Sgarbi accorcia per gli umbri ma il risultato non cambierà più, anzi gli uomini di Oddo rimangono anche in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Angella.

A Chiavari alla fine la spunta il Cittadella sulla Virtus Entella. Un autogol di Rizzo porta in vantaggio i padroni di casa ma la doppietta di Panico ribalta la situazione. De Luca non ci sta e pareggia poco prima dell’intervallo. Nel secondo tempo l’ex Schenetti sbaglia un rigore per l’Entella e all’88’ Stanco trova il punto della vittoria granata.

Risultati serie B giornata 38 :

Ascoli – Benevento 2-4

Chievo – Pescara 1-0

Cosenza – Juve Stabia 3-1

Cremonese – Pordenone 2-2

Frosinone – Pisa 1-1

Livorno – Empoli 0-2

Salernitana – Spezia 1-2

Trapani – Crotone 2-0

Venezia – Perugia 3-1

Virtus Entella – Cittadella 2-3

Classifica :

Benevento 86

Crotone 68

Spezia 61

Pordenone 58

Cittadella 58

Chievo 56

Empoli 54

Frosinone 54

Pisa 54

Salernitana 52

Venezia 50

Cremonese 49

Virtus Entella 48

Ascoli 46

Cosenza 46

Perugia 45

Pescara 45

Trapani* 44

Juve Stabia 41

Livorno 21

*2 punti di penalizzazione

Promosse in serie A: Benevento e Crotone

Playoff: Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo, Empoli, Frosinone

Playout: Perugia, Pescara

Retrocesse in C: Trapani, Juve Stabia, Livorno

Capocannoniere: Simy (Crotone) 20 reti

Programma turno preliminare playoff:

04/08 h. 21.00 : Chievo – Empoli

05/08 h. 21.00 : Cittadella – Frosinone

Programma playout:

Andata 07/08 h.21.00 : Pescara – Perugia

Ritorno 14/08 h.21.00 : Perugia – Pescara

Glauco Dusso