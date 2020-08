Serie B finale playoff: lo Spezia supera di misura il Frosinone e sogna la A

In casa dei gialloblu la squadra di Italiano si impone per 1-0 e si mette in posizione di vantaggio per il match decisivo

Al Benito Stirpe va in scena l’andata della finale playoff tra Frosinone e Spezia. Chi avrà la meglio alla fine dei due incontri, il secondo avrà luogo al Picco giovedì 20 agosto, sarà promossa in serie A. Potrebbe essere un ritorno se fosse il Frosinone a salire mentre sarebbe la prima volta per lo Spezia.

Il primo tempo inizia sotto il segno dell’equilibrio anche se lo Spezia si fa preferire. Al 20′ si salvano i liguri, Dionisi lanciato a rete è chiuso da Erlic proprio al momento del tiro. Passa un minuto e gli ospiti passano. Maggiore libera Gyasi sulla sinistra, l’attaccante s’incunea in area e solo davanti a Bardi lo fa secco col sinistro, Spezia in vantaggio. Il Frosinone prova a reagire ma gli attacchi ciociari sono sterili. Al 42′ bella palla di Novakovich per Gori che tira di prima intenzione ma Scuffet risponde presente. Si va al riposo con lo Spezia in vantaggio.

Parte bene il Frosinone nella ripresa. Subito Krajnc colpisce in mischia, facile per Scuffet. Rispondono al 53′ i bianconeri con uno scambio tra Galabinov e Nzola, quest’ultimo si trova la palla giusta da ottima posizione ma spara alto. Due minuti dopo e ancora liguri in avanti, Ferrer dalla destra con un tiro cross taglia tutta l’area, nessuno riesce a correggere in porta. Attacchi senza sosta, stavolta tocca al Frosinone. Al 57′ cross di Gori per Paganini che sul secondo palo non riesce a correggere verso la porta, ciociari che tornano pericolosi. Alla mezz’ora ancora gialloblu con il neo entrato Tribuzzi che si gira in area e conclude, bravo Scuffet a deviare. Lo Spezia difende con le unghie e con i denti il vantaggio.

Si arriva al 90′, prima il Frosinone in mischia va vicino al pareggio poi clamoroso rischio di Bardi che sul pressing di Nzola sfiora la frittata. Il triplice fischio consegna un successo preziosissimo allo Spezia che partirà da una posizione di sicuro vantaggio nel ritorno vista anche la miglior posizione in classifica nella regular season. Per il Frosinone di Nesta sarà un altro match in cui giocarsi tutto.

Glauco Dusso