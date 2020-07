Serie B – Crotone esulta: è promosso in A! Bagarre per playoff e playout

Serie B – Crotone esulta: è promosso in A! Bagarre per playoff...

Giornata 36 che certifica la seconda squadra che raggiunge i “grandi”, sono gli Squali che hanno dovuto aspettare la fine delle altre partite per stappare lo champagne

A Crotone si festeggia. Il successo rossoblu a Livorno con il successivo pareggio dello Spezia significa promozione. Dopo due stagioni di purgatorio i calabresi ritrovano la serie A con 180′ minuti di anticipo. Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, è alla seconda promozione, la prima dalla B alla A. Nella stagione 16/17 aveva portato il Foggia dalla C alla B. L’allenatore aveva già allenato in massima serie il Pescara senza molta fortuna. Per il resto tutte bloccate in zona playoff, ne approfittano solo Empoli e Chievo. In coda vittorie per Cosenza e Trapani che tengono accesa la speranza di giocarsi ancora possibilità di permanenza in serie B con il playout. Iniziano a spaventarsi Pescara e Juve Stabia. Ecco nel dettaglio i match.

Nell’anticipo prima spavento e poi goleada per il Crotone in casa del Livorno. I toscani passano in vantaggio quasi subito con Trovato. Passata la mezz’ora inizia lo show degli Squali che calano il pokerissimo grazie alle reti, nell’ordine, di Zanellato, Simy, Gerbo, Molina e ancora Simy su penalty. Con i risultati successivi i rossoblu festeggiano la promozione.

Il Pordenone getta alle ortiche un doppio vantaggio e viene bloccato ad Ascoli sul 2-2. Friulani che partono a razzo con le segnature di Bocalon e Pobega. Ci pensa uno scatenato Ninkovic che con una doppietta impatta il risultato per i suoi.

Larga la vittoria del Chievo che ritrova i tre punti al Bentegodi contro il Cittadella. Dopo dieci minuti sono gli ospiti a portarsi avanti con Panico. Il rosso a Ghiringhelli che lascia in dieci i granata dà il via al ribaltone. Prima pareggia Rigione, Vignato firma il sorpasso e poi i gialloblu dilagano con Di Noia e Djordjevic.

Continua la rincorsa alla salvezza del Cosenza che all’ultimo respiro batte il Pisa. Carretta porta in vantaggio i rossoblu nella prima frazione. De Vitis ristabilisce la parità ma Asencio, specialista degli ultimi minuti, regala ancora una speranza ai calabresi.

Finisce a reti inviolate la gara tra Cremonese e Spezia che di fatto chiude i sogni di promozione diretta dei liguri. Per effetto di questo risultato il Crotone va in serie A mentre la Cremonese deve fare attenzione nelle ultime due giornate a non essere risucchiata nelle zone calde.

Il Frosinone non trova la cura e perde in casa contro il già promosso Benevento. Di Serio porta in vantaggio i campani, Brighenti pareggia ma Caldirola e Tello danno il doppio vantaggio alle Streghe prima dell’intervallo. Dionisi la riapre nella ripresa ma il punteggio non cambierà più.

Empoli corsaro a Salerno, i padroni di casa della Salernitana crollano sotto i colpi degli azzurri per 4-2. Il vantaggio è però dei ragazzi di Ventura grazie a Gondo. Una doppietta di Bajrami e il gol di Ciciretti capovolgono tutto prima dell’intervallo. Nella ripresa accorcia Djuric dal dischetto, Mancuso, però, la chiude definitivamente. Toscani che si rituffano in zona playoff.

Pesantissimo successo di misura del Trapani che prova a giocarsi le ultime carte perlomeno per il playout inguaiando il Pescara. Quest’ultimo ora si ritrova invischiato nella zona spareggio. Il gol vittoria siciliano è siglato da Luperini che consegna i tre punti alla formazione di Castori. Nel finale espulso Masciangelo negli abruzzesi.

Il Venezia si mette al sicuro e manda la Juve Stabia a giocarsi le ultime giornate col brivido. Finisce 1-0 in laguna, match winner Maleh poco prima della fine della prima frazione.

Positivo il ritorno di Massimo Oddo sulla panchina del Perugia al posto dell’esonerato Cosmi. Gli umbri espugnano il campo dell’Entella con il punteggio di 2-0 e prendono una boccata d’ossigeno. Il tabellino porta i nomi di Iemmello e Buonaiuto.

Risultati serie B giornata 36 :

Livorno – Crotone 1-5

Ascoli – Pordenone 2-2

Chievo – Cittadella 4-1

Cosenza – Pisa 2-1

Cremonese – Spezia 0-0

Frosinone – Benevento 2-3

Salernitana – Empoli 2-4

Trapani – Pescara 1-0

Venezia -Juve Stabia 1-0

Virtus Entella – Perugia 0-2

Classifica :

Benevento pt. 83

Crotone 65

Spezia 57

Pordenone 56

Frosinone 53

Cittadella 52

Empoli 51

Salernitana 51

Chievo 50

Pisa 50

Venezia 47

V. Entella 47

Ascoli 46

Cremonese 45

Perugia 45

Pescara 42

J. Stabia 41

Cosenza 40

Trapani* 38

Livorno 21



*2 punti di penalizzazione

Glauco Dusso