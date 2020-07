Serie B: colpi esterni per la Virtus Entella e il Cosenza

Lo Spezia cede in casa contro il Venezia, il Crotone impatta con la Salernitana

A meno tre giornate dal termine il Crotone, secondo in classifica, ha 6 punti di vantaggio nei confronti dello Spezia.

In coda si stacca il Trapani dalla zona play out.

A Pescara il Frosinone di mister Nesta non va oltre l’uno a uno. Il club abruzzese passa in vantaggio con Memushaj, rispondono i ciociari con Novakovich.

L’Ascoli è corsaro contro il Cittadella. Nel referto dei marcatori si inserisce per primo un autogol, Adorni del Cittadella, poi D’Urso ristabilisce la parità, ma il bianconero Pinto chiude i giochi.

Termina 1-1 la sfida tra Crotone e Salernitana. Ospiti avanti con Maistro, poi ci pensa Messias a fissare l’incontro in parità. I granata chiudono in dieci per l’espulsione inflitta a Curcio.

Il colpo della serata è firmato dalla Virtus Entella che sotto di due reti in quel di Empoli, per gli azzurri in gol sono andati Mancuso dal dischetto e Zurkowski, ribalta il match con un perentorio 2-4. Nel tabellino dei marcatori si inseriscono Dezi due volte e poi al 90esimo Mancosu e al 99esimo Schenetti. Dopo il 2-2 Empoli in 9 per i rossi sventolati in faccia a Fiamozzi e Henderson.

A Trieste il Pordenone si fa sorprendere dal Cosenza. Calabresi avanti con Riviere e Bittante, per i friulani a segno Candellone.

Divertente 3-2 tra Pisa e Trapani. I padroni di casa si portano sul 2-0 grazie a Vido e Lisi, poi i siciliani rispondono con Kupisz e Piszczek. Gli ospiti restano in 10, espulso Coulibaly leggermente prima del pareggio. Al 92esimo Marconi regala ai nerazzurri il successo.

La partita testa coda tra Benevento e Livorno, entrambe le compagini non hanno quasi più nulla da chiedere in questa stagione, si conclude 3-1, doppietta di Sau per i giallorossi, nel mezzo il pari realizzato dagli undici metri da Murilo, il tris è firmato da Kragl.

Perugia-Cremonese termina a reti bianche.

In coda tre punti preziosi colti dalla Juve Stabia e altra clamorosa rimonta. I due gol iniziali del Chievo, doppietta Dordevic, vengono ribaltati da Forte su rigore, Troest e Mallamo. Nel finale espulso Di Mariano della Juve Stabia.

Sempre nella zona rossa della classifica si registra la vittoria del Venezia sul campo dello Spezia ad opera di Aramu.

PESCARA-FROSINONE 1-1

BENEVENTO-LIVORNO 3-1

CITTADELLA-ASCOLI 1-2

CROTONE-SALERNITANA 1-1

EMPOLI-ENTELLA 2-4

JUVE STABIA-CHIEVO 3-2

PERUGIA-CREMONESE 0-0

PISA-TRAPANI 3-2

PORDENONE-COSENZA 1-2

SPEZIA-VENEZIA 0-1

CLASSIFICA SERIE B

BENEVENTO 77 PUNTI

CROTONE 62

SPEZIA 56

PORDENONE 55

FROSINONE 53

CITTADELLA 52

SALERNITANA 51

PISA 50

EMPOLI 48

CHIEVO 47

ENTELLA 47

ASCOLI 45

CREMONESE 44

VENEZIA 44

PESCARA 42

PERUGIA 42

JUVE STABIA 41

COSENZA 37

TRAPANI 35 *

LIVORNO 21

*2 punti di penalizzazione

Fonte foto: LegaB.it

Stefano Rizzo