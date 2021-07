Serie B ai posti di comando, le panchine ora sono sold out

Definiti i 20 mister che guideranno le squadre nella prossima stagione in cadetteria. Cambiano più della metà delle società tra facce nuove e spostamenti interessanti

L’annata 2021/2022 del campionato di serie B inizia a prendere forma. Come base di partenza ci sono le panchine. Si sono, infatti, formati i nomi che siederanno alla guida delle compagini cadette. Dodici squadre su venti cambiano comandante e in alcuni casi si tratta di nomi nuovi o quasi, il che rende ancora più interessante la stagione che sta per cominciare. Analizziamo ora a chi le società di B hanno affidato la loro guida per il prossimo torneo, che prenderà il via tra poco più di un mese (20-21 agosto).

Alessandria: Moreno Longo (confermato). Dopo l’impresa della promozione confermatissimo il tecnico che ha già allenato anche in serie A il Frosinone e il Torino. Pronto a stupire anche in B.

Ascoli: Andrea Sottil (confermato). Ha preso in corsa i bianconeri la scorsa stagione e li ha portati alla salvezza senza passare dal playout. Giusta conferma per Sottil che si metterà in gioco dall’inizio quest’anno.

Benevento: Fabio Caserta (nuovo). Le Streghe superata la retrocessione e il divorzio da Filippo Inzaghi si affidano al tecnico che ha riportato in serie B il Perugia. Grande occasione per lui.

Brescia: Filippo Inzaghi (nuovo). La delusione di non esser riuscito a salvare il Benevento lo porta a separarsi dai campani e a cedere alle lusinghe delle Rondinelle che vogliono tornare a volare. Potrebbe essere l’uomo giusto per Cellino.

La presentazione di Inzaghi – Fonte bresciaoggi.it

Chievo Verona: Marco Zaffaroni (nuovo). I mussi volanti non confermano Aglietti e puntano su un nome a sorpresa. Liquidato dal Monza una volta cambiata la proprietà è ripartito dall’Albinoleffe. Ora per Zaffaroni passa un treno importante su cui dovrà salire e non fallire.

Cittadella: Edoardo Gorini (nuovo). Termina con commozione reciproca il regno di Roberto Venturato. La panchina è stata affidata al suo vice che è stato anche giocatore granata, conosce bene, quindi, l’ambiente.

Como: Giacomo Gattuso (confermato). Continua la sua avventura l’artefice del ritorno nel campionato cadetto dopo la cavalcata dell’anno scorso in C.

Cremonese: Fabio Pecchia (confermato). A Cremona scelta la continuità dopo il cambio fatto a stagione in corso, conferma dunque per Pecchia.

Crotone: Francesco Modesto (nuovo). Nome a sorpresa per gli Squali che si affidano all’ex allenatore della Pro Vercelli. Tutti curiosi di vedere se la scelta pagherà visto che Modesto è un profilo agli inizi della carriera da allenatore.

Frosinone: Fabio Grosso (confermato). Decidono di proseguire sul solco dello scorso anno i ciociari confermando il campione del mondo, Grosso, che ne aveva sostituito un altro, ovvero Alessandro Nesta.

Lecce: Marco Baroni (nuovo). Delusione cocente nella passata stagione quando si pensava alla promozione. Ora tocca a Baroni far tornare l’entusiasmo in Salento dopo l’esperienza Corini.

Monza: Giovanni Stroppa (nuovo). Va sul sicuro Adriano Galliani dopo aver sfiorato la promozione l’anno scorso, affidandosi a un mister che ha esperienza nel campo. Stroppa, tra l’altro, ha militato da giocatore proprio con i brianzoli.

Parma: Enzo Maresca (nuovo). Altro nome a sorpresa ma che desta grande curiosità. Per i ducali già un mercato importante bisognerà vedere se l’allenatore riuscirà ad amalgamare gli effettivi che avrà a disposizione.

Enzo Maresca presentato a Parma – Fonte tuttocampo.it

Perugia: Massimiliano Alvini (nuovo). La separazione da Caserta porta sulla panca umbra l’ex tecnico della Reggiana appena retrocessa in C. Un’altra chance per Alvini che non vorrà sbagliare due volte.

Pisa: Luca D’Angelo (confermato). Scelta la continuità dai nerazzurri, si prosegue con il lavoro svolto lo scorso anno.

Pordenone: Massimo Paci (nuovo). Scelta coraggiosa per i ramarri che decidono di affidare la panchina a un mister esordiente in categoria, anche qui curiosità sull’esito.

Reggina: Alfredo Aglietti (nuovo). Da Verona a Reggio Calabria, il nuovo mister dei calabresi vuole stupire in questa nuova interessante avventura. L’esperienza accumulata in questi anni può rivelarsi preziosa per una piazza calda come questa.

Spal: Pep Clotet (nuovo). Sembrava una scelta fantasiosa di Massimo Cellino e invece Clotet ha ben impressionato durante lo scorso campionato. A Ferrara hanno deciso di puntare su di lui, d’altronde il nome fa sempre ben sperare.

Il sito spallino annuncia Joseph Clotet Ruiz – Fonte spalferrara.it

Ternana: Cristiano Lucarelli (confermato). Dopo l’annata da record in serie C giusto puntare ancora su Lucarelli per il salto di categoria. L’ex attaccante, quindi, è saldo sulla sua panchina.

Vicenza: Domenico Di Carlo (confermato). Salvezza tranquilla la passata stagione, si continua con l’esperienza di Mimmo Di Carlo che conosce bene l’ambiente biancorosso.

Glauco Dusso