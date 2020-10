Serie B : aggancio Chievo sull’Empoli che cade, finalmente il Monza, spettacolare match tra Vicenza e Pisa

Sesta giornata in cadetteria ed ecco il tonfo degli azzurri in laguna, ne approfittano i clivensi che proseguono la loro striscia, primo sorriso per Brocchi, vince anche il Pordenone, la Reggiana, invece, si arrende ancora al covid

Turno numero 6 in serie B. Altra gara rinviata quella tra Salernitana e Reggiana a causa del gran numero di contagiati nel club emiliano. Avendo già utilizzato il bonus la non presenza di oggi dovrebbe tramutarsi in 3-0 a tavolino. Ecco nel dettaglio gli altri match della giornata giocati oggi.

Arriva la tanto agognata prima vittoria del Monza ed è di quelle pesanti, ovvero in casa del Cittadella. Succede tutto nel primo tempo. Doppio rigore per la squadra di Brocchi che si porta sul 2-0, dal dischetto non sbagliano prima Boateng e poi Gytkjær. Accorcia Ghiringhelli per i padroni di casa ma nella successiva ora di gioco il punteggio non cambierà più.

Altro successo esterno quello del Pordenone che espugna il campo dell’Ascoli. Vincono di misura i Ramarri, decisiva la rete di Scavone.

Parità a Brescia tra rondinelle e Virtus Entella. Nella ripresa vanno avanti i padroni di casa con Mangraviti, impattano gli ospiti grazie a De Luca. Di nuovo in vantaggio la squadra di Lopez con Aye’ ma nel finale convulso rosso a Mateju e rigore Entella con Mancosu che firma il 2-2 finale.

Continua il gran momento del Chievo che batte anche il Cosenza. Finisce 2-0 al Bentegodi, le firme di Leverbe su rigore e di Garritano.

Bella vittoria del Venezia che supera l’Empoli 2-0. I lagunari fanno loro il match con le firme di Fiordilino e Johnsen. Gara interrotta per diverso tempo causa nebbia.

Incredibile partita a Vicenza tra biancorossi e Pisa. Botta e risposta iniziale, vantaggio casalingo di Gori, pari dal dischetto firmato Marconi. Vido la ribalta per i toscani ma Pisano lascia in dieci i nerazzurri. Prima della fine del tempo Meggiorini impatta sul 2-2. Nella ripresa nuovo sorpasso biancorosso con Cappelletti ma Gucher prima pareggia e poi riporta davanti il Pisa. Da Riva un minuto dopo sigla il definitivo 4-4.

Chiudono il turno i posticipi di domani e lunedì.



Risultati 6^ giornata serie B 20/21

Sabato 31 ottobre

Cittadella – Monza 1-2

Ascoli – Pordenone 0-1

Brescia – Virtus Entella 2-2

Chievo – Cosenza 2-0

Salernitana – Reggiana rinv.

Venezia – Empoli 2-0

Vicenza – Pisa 4-4

Domenica 1 novembre

Reggina – Spal (h. 15.00)

Frosinone – Cremonese (h. 21.00)

Lunedì 2 novembre

Lecce – Pescara (h. 21.00)

Classifica: Chievo, Empoli 13, Salernitana* 11, Cittadella*, Frosinone*, Venezia* 10, Pordenone, Reggina* 7, Monza*, Spal*, Lecce* 6, Brescia*, Cosenza 5, Ascoli, Entella*, Pisa, Reggiana** 4, Vicenza*, Cremonese** 3, Pescara* 1.

*1 partita in meno

** 2 partite in meno

Glauco Dusso