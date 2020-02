Serie A, Verona: c’è la Sampdoria sulla strada per l’Europa

Nel monday night l’Hellas è impegnata di nuovo in trasferta, l’obiettivo è rimanere incollati al treno che porta in Europa League

Con la salvezza ormai formalmente raggiunta il Verona di Juric, senza dubbio una delle rivelazioni del campionato, può guardare in alto e puntare ad un obiettivo che all’inizio dell’anno era solo un sogno e che ora può diventare una splendida realtà. L’Hellas è a -1 dal settimo posto che vale l’accesso ai preliminari di Europa League. La concorrenza (Napoli, Milan e Roma) è serrata, ma la formazione veneta ha già dimostrato di potersela giocare alla pari con molte big della nostra Serie A. Lunedì prossimo invece c’è la sfida contro la Sampdoria. Vediamo probabili formazioni e precedenti del match.

Probabili formazioni

Per la Sampdoria consueto 4-4-2 con Audero tra i pali, Bereszynski e Augello terzini, Tonelli e uno tra Colley e Yoshida in difesa; a centrocampo Ekdal e Vieira (in ballottaggio con Bertolacci) con Linetty e Depaoli esterni alti e la coppia Quagliarella-Gabbiadini in attacco.

Per quanto riguarda il Verona invece classico 3-4-1-2 ma con qualche cambio soprattutto in attacco: Silvestri in porta, Rrahmani, Kumbulla e Gunter in difesa, Faraoni, Amrabat, Pessina e Lazovic da destra a sinistra a centrocampo, con Zaccagni dietro a due tra Verre, Stepinski, Eysseric, Di Carmine e Borini, con i primi due favoriti al momento per partire dal primo minuto.

I precedenti

Al contrario della classifica le statistiche sorridono alla Sampdoria. In 23 precedenti a Marassi infatti il Verona ha vinto solo una volta, nel lontano 1972. Da allora i blucerchiati sono rimasti imbattuti, vincendo sette delle ultime nove gare giocate in Serie A. L’ultimo match tra le due formazioni risale a due anni fa, con la Samp che ebbe la meglio per 2-0 grazie ai gol di Quagliarella e Barreto. Lunedì però arriva un Verona agguerrito, cinico in attacco e solido in difesa, con l’obiettivo di continuare a coltivare il sogno Europa League. Per Ranieri sarà dura.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ansa.it)